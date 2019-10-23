بشعر مموج وميكب ناعم.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة

نشرت ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وساحرة، وهو ما عبر به كمتابعيها عبر تعليقاتهم.



واختارت ياسمين صبري ارتداء توب باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية، ولكن بتمويجات بسيطة من الأسفل، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.



فيما اختارت ياسمين صبري أن تبرز جمال ورقة ملامحها، حيث اختارت الآي لاينر لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه.



واكملت ياسمين صبري إطلالتها بأختيار بعض الأكسسورات البسيطة، حيث ارتدت بعض الاسارو الذهبية على يديها، لتبرز من إطلالتها.



وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها..