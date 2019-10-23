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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:09 ص
شخصية اليوم
شخصية اليوم
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 23 أكتوبر فإن ذلك يعني أن لديك قوة سحر وسرعة بديهة ويقظة ذهنية. كما أنك تنغمس بعمق في الحياة، وتعرف كيف تفرض إرادتك، وتنشغل كثيرا بالأقارب، فقط لا تبالغ في انفعالاتك وتقلباتك.

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد: عام ٢٠١٩ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة
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