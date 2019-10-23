سفير مصر بموسكو: قمة روسيا أفريقيا محاولة لاستعادة التواصل.. فيديو

قال السفير إيهاب نصر سفير مصر فى روسيا، إن هناك اهتمام كبير بقمة روسيا أفريقيا، موضحًا أن أهمية القمة تنبع فى أنها أول قمة على الإطلاق تجمع روسيا بالقمة الإفريقية بعد فترة جمود فى العلاقات وتراجع بين روسيا والقمة الإفريقية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي .





وأضاف سفير مصر فى روسيا، خلال تصريحات على قناة أكسترا نيوز أن هناك أرضية موروثة منذ الاتحاد السوفيتي سواء من صناعات أقامها الأخير، و كوادر تخرجت من جامعات أو الناطقين باللغة الروسية فى هذه الدول، مؤكدًا أن هذه القمة هى محاولة لاستعادة التواصل على أسس تحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.





وأشار سفير مصر فى روسيا، إلى أن هذه المنفعة تكون على المستوى الاقتصادى وهو ملف رئيسى ضمن محاور محاولة تفعيل العلاقات بجانب التعليم والثقافة والبحث العلمى .





وكشف سفير مصر لدى روسيا، أن القمة حدث فريد يشارك فيها 43 رئيس دولة ورئيس وزراء من الدول الإفريقية بالاضافة للرئيس الروسي، وهناك 11 دولة يمثلها مستويات مختلفة ، فحجم المشاركة يعكس حجم الاهتمام من الجانبين، وأن المنتدي سيتم انطلاقة غدًأ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



