كيف صمدت القاهرة أمام الأمطار الغزيرة في القرن الماضي؟.. السر في فيلم ياسمين

"معانا ريال معانا ريال ده مبلغ عال و مش بطال" ، جملة جميعنا يعرفها ، وبمجرد أن تأتي في أذهاننا تلك الجملة حتى نتذكر سريعا "قطقوطة مع الفنان أنور وجدي" في فيلم "ياسمين".



الشنيشة



"ياسمين" أحد روائع السينما المصرية في بداية خمسينيات القرن الماضي ، الجميع تقريبا قد شاهده من قبل ولكن هل لاحظ أي منا "الشنيشة" التى سقط فيها الريال؟.



الريال



الباشا بعدما أعطى "الريال" للطفلة الصغيرة "قطقوطة" سعدت به كثيرا وظلت تغني "معانا ريال معانا ريال ده مبلغ عال و مش بطال" ، و تبدأ في تعداد كل ما يمكن أن تشتريه بالريال.



مياه المطر



حدثت الفاجعة لدى الصغيرة، بعدما سقط منها الريال في بالوعة بجانب الطريق ، هذه البالوعات كان يطلق عليها "الشنايش" وهي فتحات لتصريف مياه المطر.



الرصف غير المدروس



تلك البالوعات تم انشاؤها في العصر الملكي في كل طرق و شوارع مدن مصر حتي في الحواري و الازقة و لكن للأسف تم طمسها نتيجة الرصف غير المدروس للشوارع.



الشنايش كانت تحمي مصر من الغرق في مياه الأمطار التي كانت تسقط بغزارة قديما ، و بالطبع أدى طمسها و إزالتها إلى ما تعانيه معظم مدن مصر الآن من الغرق و عدم وجود وسيلة لصرف مياه الأمطار.



وشهدت محافظة القاهرة ظهر أمس سقوط أمطار كثيفة مما أدى إلى تجمع المياه في المناطق المنخفضة خاصة الأنفاق.



استعدادات مكثفة



في السياق نفسه، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد والتيقظ للتعامل مع مياه الأمطار.



وأكد المحافظ خلال تفقده لمحور صلاح سالم لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار التي تعرضت لها القاهرة منذ ظهر الثلاثاء أن جميع رؤساء الأحياء متواجدين بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية، مع الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ، وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوره والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقًا وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ إلى جانب هذه النقاط .



وأشار إلى وجود الشفاطات المتوافرة بالأحياء والمتحركة بنطاق كل حي لإزالة أى تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية وغلق الشوارع .



وناشد بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية في المحافظة والغرف التابعة، للاستجابة السريعة لأية بلاغات من خلال الرقمين 23912136 ، 23907141 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة .