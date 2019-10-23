حقيقة الصور المتداولة لغرق صالات مطار القاهرة.. فيديو

كشف الكابتن طيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، حقيقة الصور المتداولة لغرق صالات مطار القاهرة، وقرار تأجيل الرحلات بسبب سوء الطقس.





وأكد «سامح الحفني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أنه جاء قرار من وزارة الطيران بتأجيل عدد من الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى إغلاق الشوارع المؤدية للمطار نتيجة غرقها .





وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني، أن الركاب الذين يريدون تغيير رحلاتهم لا يطبق عليهم الغرامات الخاصة برحلات الطيران ومصر للطيران، مشيرا إلى أن هناك توقعات باستمرار الأمطار خلال الأسبوع الحالي.





وأشار سامح الحفني إلى أن بعض الصور المتداولة لغرق صالات مطار القاهرة صحيح، والبعض الآخر قديم، لافتًا إلى أنه جار رفع كفاءة صالة 2 بعد غرقها بالمياه.



