Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حقيقة الصور المتداولة لغرق صالات مطار القاهرة.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:33 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
كشف الكابتن طيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، حقيقة الصور المتداولة لغرق صالات مطار القاهرة، وقرار تأجيل الرحلات بسبب سوء الطقس.

وأكد «سامح الحفني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أنه جاء قرار من وزارة الطيران بتأجيل عدد من الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى إغلاق الشوارع المؤدية للمطار نتيجة غرقها .

وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني، أن الركاب الذين يريدون تغيير رحلاتهم لا يطبق عليهم الغرامات الخاصة برحلات الطيران ومصر للطيران، مشيرا إلى أن هناك توقعات باستمرار الأمطار خلال الأسبوع الحالي.

وأشار سامح الحفني إلى أن بعض الصور المتداولة لغرق صالات مطار القاهرة صحيح، والبعض الآخر قديم، لافتًا إلى أنه جار رفع كفاءة صالة 2 بعد غرقها بالمياه.

وأشار إلى أنه كان متوقعاً أن تغرق الصالة بمياه الأمطار، ولكن كثافة المياه لم تكن متوقعة، واتخذت قرارات بتجديد وتطوير بعض المباني.
Advertisements

ترشيحاتنا

حقيقة الصور المتداولة لغرق صالات مطار القاهرة.. فيديو

بدون إصابات.. سقوط أول منزل بسبب الأمطار فى منشية ناصر

خلوا بالكم.. الأرصاد: غدا أمطار على القاهرة أشد مما شهدناه اليوم ..فيديو

مذيعة سعودية تثير الجدل بعد المطالبة بتخصيص مكان للعب داخل المساجد

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة

اخبار الفن.. حقيقة اعتداء أحمد عز على زينة وشقيقتها بعد صفعه داخل فندق.. مصير ذا فويس بعد مظاهرات لبنان

Advertisements

التعليم: قرار تعطيل الدراسة غدًا يخص الطلاب فقط

وزير التعليم: غدا الدراسة معطلة في 3 محافظات فقط بينما ستنتظم في المحافظات الباقية

أول قرار من فايلر بعد تأجيل مباريات الدوري

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور

إذا صحت التصريحات .. الخارجية: ليس من الملائم طرح رئيس وزراء إثيوبيا للخيار العسكري بشأن سد النهضة

بسبب الأحوال الجوية .. الحكومة: تعطيل الدراسة غدا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى

صور.. مياه الأمطار تغرق القاهرة ونفق العروبة وتوقف الحركة المرورية

الأهلي ينتصر.. تأجيل مباريات الدوري بالكامل واتحاد الكرة في مأزق .. تفاصيل

الأرصاد تحذر المصريين .. السيول والأمطار غدا أسوأ من اليوم

أحمد شوبير يوجه رسالة إلى وزير الشباب والرياضة

مذيعة سعودية تثير الجدل بعد المطالبة بتخصيص مكان للعب داخل المساجد

لسوء الأحوال الجوية.. التعليم توافق على منح معلمي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إجازة غدًا مع الطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة

لإطلالة أنيقة.. اختاري الجيب البليسية في الجامعة والعمل والمناسبات

لكل عروسة بتجهز .. 10 أفكار للمطبخ الضيق