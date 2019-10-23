مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين في انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السعال - سانت كاترين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين فى انقلاب أتوبيس سياحى بطريق " السعال- سانت كاترين "





لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم من بينهم سائحة امريكية من اصل فلبينى ومصريان وأصيب 25 آخرون بإصابات متراوحة بين الجروح والكسور فى حادث انقلاب اتوبيس سياحى على طريق " السعال- سانت كاترين " فى اتجاه كمين النبى صالح .





كان تلقى اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء إخطارا من قسم شرطة سانت كاترين يفيد انقلاب اتوبيس سياحى في أحد المنحنيات الخطرة بطريق السعال سانت كاترين على بعد 15 كيلو مترا من كمين النبى صالح مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص من بينهم سائحة امريكية من اصل فلبينى.



