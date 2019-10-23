مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين في انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السعال - سانت كاترين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين فى انقلاب أتوبيس سياحى بطريق " السعال- سانت كاترين "
لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم من بينهم سائحة امريكية من اصل فلبينى ومصريان وأصيب 25 آخرون بإصابات متراوحة بين الجروح والكسور فى حادث انقلاب اتوبيس سياحى على طريق " السعال- سانت كاترين " فى اتجاه كمين النبى صالح .
كان تلقى اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء إخطارا من قسم شرطة سانت كاترين يفيد انقلاب اتوبيس سياحى في أحد المنحنيات الخطرة بطريق السعال سانت كاترين على بعد 15 كيلو مترا من كمين النبى صالح مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص من بينهم سائحة امريكية من اصل فلبينى.
ومصريان وإصابة 25 آخرين وتتراوح إصابتهم ما بين جروح وكسور وعلى الفور تحركت 6 سيارات إسعاف وقوات الدفاع المدنى والحريق وتم نقل المصابين لمستشفى سانت كاترين وبعض الحالات لمستشفى شرم الشيخ الدولى وطور سيناء العام تحت رعاية الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء وتم تقديم الإسعافات الأولية وتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.