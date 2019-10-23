خالد الغندور يهاجم النادي الأهلي بسبب أزمة الجونة: انتوا فاكرينا مغفلين

علق الإعلامي خالد الغندور علي ما جرى تداوله بشأن تأجيل الدوري المصري بسبب أزمة مباراة النادي الأهلي والجونة والتي كان مقررا إقامتها غدا: " صدرت ان مرتضي منصور خايف وعمرو الجنايني.. هو السبب انتوا فاكرينا مغفلين ".
وأضاف خالد الغندور خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " الحدث"، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لم يتدخل في تأجيل لقاء القمة من أجل استعداد فريقه بصورة كاملة قائلا :" صدرت الأزمة علشان انت متلعبش"
وتابع خالد الغندور :" ماتش السوبر كان الأهلي كاسب الزمالك 3- صفر وفي غضون دقايق أصبحت النتيجة 3 -2 قبل انتهاء المباراة، ولو كان في وقت كان هيتعادل، متسائلا: " الأهلي كان بيأخر اللعب عقب إحراز هدفين من قبل الزمالك ليه؟".
وأكد خالد الغندور أن مجلس إدارة النادي الأهلي هو المتسبب الأول في إيقاف الدوري المصري، خصوصا عقب إصداره بيانا رسميا يهدد بانسحابه من البطولة .