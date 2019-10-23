خالد الغندور يهاجم النادي الأهلي بسبب أزمة الجونة: انتوا فاكرينا مغفلين

علق الإعلامي خالد الغندور علي ما جرى تداوله بشأن تأجيل الدوري المصري بسبب أزمة مباراة النادي الأهلي والجونة والتي كان مقررا إقامتها غدا: " صدرت ان مرتضي منصور خايف وعمرو الجنايني.. هو السبب انتوا فاكرينا مغفلين ".





وأضاف خالد الغندور خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " الحدث"، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لم يتدخل في تأجيل لقاء القمة من أجل استعداد فريقه بصورة كاملة قائلا :" صدرت الأزمة علشان انت متلعبش"





وتابع خالد الغندور :" ماتش السوبر كان الأهلي كاسب الزمالك 3- صفر وفي غضون دقايق أصبحت النتيجة 3 -2 قبل انتهاء المباراة، ولو كان في وقت كان هيتعادل، متسائلا: " الأهلي كان بيأخر اللعب عقب إحراز هدفين من قبل الزمالك ليه؟".



