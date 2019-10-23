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منوعات

دراسة جديدة عن الوقت الأمثل لممارسة الرياضة لـ القضاء على الكرش

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:26 ص
كيم كارديشان و زوجها
كيم كارديشان و زوجها
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مريم صليب
كل منّا يبحث عن الطريقة التي تمكنه من القضاء على الوزن الزائد بطريقة آمنة و صحية وفي الوقت نفس تكون نتائجها واضحة . 

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، دراسة جديدة تشير إلى الوقت المناسب الذي يمكنك خلاله ممارسة الرياضة التي تعطي نتائج إيجابية بشكل أسرع. 

وأفادت الدراسة بأن الجري في الصباح قبل تناول الإفطار يساعد بشكل أسرع في حرق الدهون عن الجري بعد تناول الطعام. 

وقام الباحثون بتجربة تلك الدراسة على 30 شخصا يقومون بحمية لتقليل وزنهم قسموهم إلى مجموعتين الجزء الأول يمارسون الرياضة في الصباح قبل تناول الإفطار و الجزء الثاني ممارسة الرياضة بعد تناول الإفطار. 

وأكدت الدراسة أن المجموعة التي كانت تمارس الرياضة في الصباح قبل تناول الإفطار خسروا وزنهم أسرع من المجموعة الأخرى .
دراسة جديدة عن الوقت الأمثل لممارسة الرياضة لـ القضاء على الكرش
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