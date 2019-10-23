دراسة جديدة عن الوقت الأمثل لممارسة الرياضة لـ القضاء على الكرش

كل منّا يبحث عن الطريقة التي تمكنه من القضاء على الوزن الزائد بطريقة آمنة و صحية وفي الوقت نفس تكون نتائجها واضحة .





ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، دراسة جديدة تشير إلى الوقت المناسب الذي يمكنك خلاله ممارسة الرياضة التي تعطي نتائج إيجابية بشكل أسرع.





وأفادت الدراسة بأن الجري في الصباح قبل تناول الإفطار يساعد بشكل أسرع في حرق الدهون عن الجري بعد تناول الطعام.





وقام الباحثون بتجربة تلك الدراسة على 30 شخصا يقومون بحمية لتقليل وزنهم قسموهم إلى مجموعتين الجزء الأول يمارسون الرياضة في الصباح قبل تناول الإفطار و الجزء الثاني ممارسة الرياضة بعد تناول الإفطار.



