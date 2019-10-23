ياخدونا لحم ويرمونا عضم.. سوداني قطري: دخلت السجن وتعرضت للتعذيب أنا وأسرتي

قال جمال ناصر سوداني ، تم تجنيسه بالجنسية القطرية للعب في منتخبها ، إنه حصل على الجنسية القطرية ولكنه تعرض إلى انتهاكات كثيرة، مضيفا:" تعرضت لانتهاكات كثيرة في قطر رغم حصولي على الجنسية".



وأضاف جمال ناصر في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" دخلت السجن وتعرض للتعذيب أنا وأولادي وزوجتي".



واكمل جمال ناصر:" تعرضنا إلى مأساة ضخمة في قطر، وأشكر منظمات حقوق الإنسان والمحامين الذين ساعدوني من اجل رفع القضية على قطر والحصول على حقوقي".



وتابع جمال ناصر:" قطر تحصل على مرادها منا، «ياخدونا لحم ويرمونا عظم»، ولا يوفرون لنا حقوق الإنسان حتى ولا يحق لك أن تسأل".

