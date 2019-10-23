Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ياخدونا لحم ويرمونا عضم.. سوداني قطري: دخلت السجن وتعرضت للتعذيب أنا وأسرتي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:59 ص
جمال ناصر سوداني
جمال ناصر سوداني تم تجنيسه بالجنسية القطرية
Advertisements
هاني حسين
قال جمال ناصر سوداني ، تم تجنيسه بالجنسية القطرية للعب في منتخبها ، إنه حصل على الجنسية القطرية ولكنه تعرض إلى انتهاكات كثيرة، مضيفا:" تعرضت لانتهاكات كثيرة في قطر رغم حصولي على الجنسية".

وأضاف جمال ناصر في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" دخلت السجن وتعرض للتعذيب أنا وأولادي وزوجتي".

واكمل جمال ناصر:" تعرضنا إلى مأساة ضخمة في قطر، وأشكر منظمات حقوق الإنسان والمحامين الذين ساعدوني من اجل رفع القضية على قطر والحصول على حقوقي".

وتابع جمال ناصر:" قطر تحصل على مرادها منا، «ياخدونا لحم ويرمونا عظم»، ولا يوفرون لنا حقوق الإنسان حتى ولا يحق لك أن تسأل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاشتاج البطل سليمان حامد ضحية قطر للاتجار بالبشر يفضح الدوحة

عمرو عبد الحميد يكشف عن انتهاكات نظام الحمدين ضد السوداني سليمان حامد

قطر ملهاش أمان .. الدوحة تسحب الجنسية من بطل رياضي متقاعد.. فيديو

قطر تتاجر بالبشر.. بطل ألعاب قوى سوداني يفضح الدوحة على الهواء

ضابط سابق بالجيش القطري يروي تفاصيل دخوله مصحة نفسية بعد اعتقاله

ترشيحاتنا

تعليق قوي من مرتضى منصور على تأجيل مباراة القمة والدوري الممتاز

أحمد ناجي يكشف عن كواليس أزمة عمرو وردة واستبعاده من المنتخب

اخبار الفن | القصة الكاملة لخلاف زينة وأحمد عز.. عرض فيلم لما بنتولد في السينما اليوم

معنديش حاجة أخسرها..ميرنا فتحي تتحدى السرطان..شعري كان أغلى حاجة عندي

الشتاء وصل.. أمينة خليل بإطلالة من الفرو تشعل إنستجرام

شاهد| الرئيس السيسى يدعو بوتين لوضع حجر أساس محطة الضبعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جلد..إيمي سمير غانم بصحبة أصدقائها على النيل

أمطار رعدية وانقطاع الكهرباء في معظم مراكز الشرقية..صور

جذب مشاهير العالم.. أميلال فندق عالمي بعيد عن التكنولوجيا والكهرباء في سيوة