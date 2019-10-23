ياخدونا لحم ويرمونا عضم.. سوداني قطري: دخلت السجن وتعرضت للتعذيب أنا وأسرتي

قال جمال ناصر سوداني ، تم تجنيسه بالجنسية القطرية للعب في منتخبها ، إنه حصل على الجنسية القطرية ولكنه تعرض إلى انتهاكات كثيرة، مضيفا:" تعرضت لانتهاكات كثيرة في قطر رغم حصولي على الجنسية".
وأضاف جمال ناصر في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" دخلت السجن وتعرض للتعذيب أنا وأولادي وزوجتي".
واكمل جمال ناصر:" تعرضنا إلى مأساة ضخمة في قطر، وأشكر منظمات حقوق الإنسان والمحامين الذين ساعدوني من اجل رفع القضية على قطر والحصول على حقوقي".
وتابع جمال ناصر:" قطر تحصل على مرادها منا، «ياخدونا لحم ويرمونا عظم»، ولا يوفرون لنا حقوق الإنسان حتى ولا يحق لك أن تسأل".
وأضاف جمال ناصر في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" دخلت السجن وتعرض للتعذيب أنا وأولادي وزوجتي".
واكمل جمال ناصر:" تعرضنا إلى مأساة ضخمة في قطر، وأشكر منظمات حقوق الإنسان والمحامين الذين ساعدوني من اجل رفع القضية على قطر والحصول على حقوقي".
وتابع جمال ناصر:" قطر تحصل على مرادها منا، «ياخدونا لحم ويرمونا عظم»، ولا يوفرون لنا حقوق الإنسان حتى ولا يحق لك أن تسأل".