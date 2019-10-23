حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 23 /10 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك نقدم إليك توقعات الأبراج اليوم الاربعاء 23 من أكتوبر 2019، تقدمه خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها على فيس بوك.





الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بانفراجة عاطفية وتفاهم واليوم فرصتك للعيش بسعادة.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد تبدو أكثر نشاطا ويقظة وتتعامل بمزيد من الود أينما كنت.





الثور من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وعائليا: الأجواء مشدودة ولكي تروق الأحوال يجب أن ينشغل كل شخص بواجباته.

عاطفيا واجتماعيا: القمر وفينوس في وضع معاكس وعليك أن تحترس ممن يريدون تضليلك وحافظ على استقلاليتك.





الجوزاء من 22/5 إلى 21/6





مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك لإقامة حوارات بناءة وممتعة مع من حولك.

عاطفيا: تساعدك الأفلاك على اختيار كلمات مؤثرة تقربك ممن تحب.





السرطان من 22/6 إلى 22/7





مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على أمور مهنية ومالية فقط عليك بتنظيم أفكارك ونفقاتك وراجع جيدا خطواتك.

عاطفيا وعائليا: الفلك ينصحك أن تنتبه لأقوالك كي لا تفقد أشخاصا يدعمونك بإخلاص.





الأسد من 23/7 إلى 22/8





اجتماعيا: القمر في برجك مما يجعلك متألقا ويمدك ذلك بالحماس والحيوية

عائليا وعاطفيا: تستطيع أن تستدعي طاقتك الإيجابية وتمد من حولك بالقوة والحماس.





العذراء من 23/8 إلى 22/9





عاطفيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للانعزال قليلا وينفعك ذلك لتراجع نفسك ومواقفك ويجب اليوم أن تهتم بصحتك.

مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تمضي نحو أهدافك بحذر وأن تدرس جيدا كل خطوة.





الميزان من 23/9 إلى 22/10





مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر واليوم مناسب للمشاركة والتسلح بالرفاق.. تذكر أن الاتحاد قوة.

عاطفيا: تتعامل اليوم مع أي ارتباط عاطفي بجدية.. تفكر وتخطط وتتطور





العقرب من 23/10 إلى 22/11





عاطفيا واجتماعيا: المريخ في منزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تلجأ للزهو بنفسك مهما كانت الاستفزازات.

مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تكون لبقا مع من حولك وأن تتجنب الحوارات الشائكة وحاول أن تستفيد من وقت الفراغ.





القوس من 23/11 إلى 21/12





عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد تجد من يخفف عنك الهموم وتتيسر الأمور.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمدك بحسن التمييز وبالحدس والبصيرة الثاقبة.. فقط اعتمد اللباقة.





الجدي من 22/12 إلى 20/1





مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات ويجعلك ذلك تضبط قراراتك وتتمكن من إثبات قدرتك على إنجاز مشاريع طموحة.

عاطفيا: الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم مهتما ببناء علاقة عاطفية على أسس سليمة.





الدلو من 21/1 إلى 19/2





مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. يجب ألا تتسرع في قراراتك وادرس جيدا ولا تستسلم للعصبية.

عاطفيا: حاول أن تكون مرنا كي لا تقطع أواصر المحبة وإذا كنت متزوجا لا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك الخاصة.





الحوت من 20/2 إلى 20/3





مهنيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة والعمل ويساعدك ذلك على اتخاذ قرارات سليمة ويدفعك لتنظيم جهودك ووقتك جيدا.