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رئيس المحكمة الدستورية: الجيش حمى مصر من الانقسام والجماعات الإرهابية.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:46 ص
المستشار سعيد مرعي،
المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا
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هاني حسين
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الجيش المصري مكون من أبناء الشعب، والذي يحق به أن يفخر بالقوات المسلحة.

وأضاف المستشار سعيد مرعي في حواره في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي"، قائلا: "نعي الدور الذي تقوم به القوات المسلحة على مر العصور، وكم مرة حمت مصر من الاضطرابات والانقسامات والجماعات الإرهابية التي استهدفت تحطيم الدولة وهز أركانها".

واستطرد المستشار سعيد مرعي: "القوات المسلحة والقيادة السياسية في مصر استطاعوا حماية الدولة من كل الهجمات الإرهابية التي حاولت عبرها الجماعات الإرهابية تحطيم مصر، والجيش حائط صد ضد أي محاولة للهدم". 
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