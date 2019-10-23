رئيس المحكمة الدستورية: الجيش حمى مصر من الانقسام والجماعات الإرهابية.. فيديو

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الجيش المصري مكون من أبناء الشعب، والذي يحق به أن يفخر بالقوات المسلحة.





وأضاف المستشار سعيد مرعي في حواره في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي"، قائلا: "نعي الدور الذي تقوم به القوات المسلحة على مر العصور، وكم مرة حمت مصر من الاضطرابات والانقسامات والجماعات الإرهابية التي استهدفت تحطيم الدولة وهز أركانها".



