Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأمطار أحد الأسباب.. إغلاق صالة 2 بمطار القاهرة القديم

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
الفريق يونس المصري
الفريق يونس المصري وزير الطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
أصدر الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، توجيهاته بغلق صالة رقم 2 بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى لحين الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمبنى حيث تدخل ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الصالات بمبنى الركاب بالمطار القديم والتي تقوم بها شركة فرنسية متخصصة فى الأعمال الإنشائية .

وتجدر الإشارة إلى ان هذه الصالة مخصصة حاليا لتشغيل رحلات لإحدى شركات الطيران المصرية الخاصة بمعدل رحلة إلى رحلتين يوميا نظرا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة ولا تقلع منها أى رحلات منتظمة لشركات طيران أخري مصرية أو أجنبية .

وشهدت الصالة رقم 2 بالمطار القديم تسرب مياه الأمطار الغزيرة، التي انهمرت على القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، مما تسبب في تحويل عدد من الرحلات إلى مباني الركاب الأخرى.
Advertisements

ترشيحاتنا

الباز: محمد على أقبح وجه طل على المصريين

مذيعة سعودية تثير الجدل بعد المطالبة بتخصيص مكان للعب داخل المساجد

حل أزمة الهارب كوليبالي بين الأهلى والنجم الساحلى التونسى

بشرى للموظفين.. تطبيق الحد الأدنى للأجور بجميع القطاعات بأثر رجعي

الأرصاد تحذر المصريين .. السيول والأمطار غدا أسوأ من اليوم

مصدر بالأهلي يكشف السبب الحقيقي لعدم إقامة مباراة القمة بعد استئناف الدوري مباشرة

Advertisements

التعليم: قرار تعطيل الدراسة غدًا يخص الطلاب فقط

أول قرار من فايلر بعد تأجيل مباريات الدوري

وزير التعليم: غدا الدراسة معطلة في 3 محافظات فقط بينما ستنتظم في المحافظات الباقية

بسبب الأحوال الجوية .. الحكومة: تعطيل الدراسة غدا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى

إذا صحت التصريحات .. الخارجية: ليس من الملائم طرح رئيس وزراء إثيوبيا للخيار العسكري بشأن سد النهضة

صور.. مياه الأمطار تغرق القاهرة ونفق العروبة وتوقف الحركة المرورية

الأهلي ينتصر.. تأجيل مباريات الدوري بالكامل واتحاد الكرة في مأزق .. تفاصيل

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور

الأرصاد تحذر المصريين .. السيول والأمطار غدا أسوأ من اليوم

أحمد شوبير يوجه رسالة إلى وزير الشباب والرياضة

مذيعة سعودية تثير الجدل بعد المطالبة بتخصيص مكان للعب داخل المساجد

لسوء الأحوال الجوية.. التعليم توافق على منح معلمي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إجازة غدًا مع الطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة

لإطلالة أنيقة.. اختاري الجيب البليسية في الجامعة والعمل والمناسبات

لكل عروسة بتجهز .. 10 أفكار للمطبخ الضيق