الأمطار أحد الأسباب.. إغلاق صالة 2 بمطار القاهرة القديم

أصدر الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، توجيهاته بغلق صالة رقم 2 بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى لحين الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمبنى حيث تدخل ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الصالات بمبنى الركاب بالمطار القديم والتي تقوم بها شركة فرنسية متخصصة فى الأعمال الإنشائية .





وتجدر الإشارة إلى ان هذه الصالة مخصصة حاليا لتشغيل رحلات لإحدى شركات الطيران المصرية الخاصة بمعدل رحلة إلى رحلتين يوميا نظرا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة ولا تقلع منها أى رحلات منتظمة لشركات طيران أخري مصرية أو أجنبية .



