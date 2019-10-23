بعد تأجيله.. الموعد الجديد لـ حفل تامر عاشور

قررت الشركة المنظمة لحفل النجم تامر عاشور، تأجيله بعدما كان من المقرر إقامته يوم 25 من أكتوبر الجاري، في نادي ايروسبورت على طريق المطار، بمشاركة الفنانة الجزائرية هنادي، والـ"دي جي" رامي بلازن، لتصبح يوم 8 من نوفمبر المقبل، نظرًا لتعرّض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تستمر حتى الجمعة.





ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة.





ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور، خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه، منها "وقت الوداع، أجمل حلم، ليه بيفكر، عشت معاك حكايات، تسلم، خدها كلمة"، بالإضافة لأغاني أحدث ألبوماته "أيام".



