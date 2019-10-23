Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد تأجيله.. الموعد الجديد لـ حفل تامر عاشور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:54 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
Advertisements
آيه عاطف
قررت الشركة المنظمة لحفل النجم تامر عاشور، تأجيله بعدما كان من المقرر إقامته يوم 25 من أكتوبر الجاري، في نادي ايروسبورت على طريق المطار، بمشاركة الفنانة الجزائرية هنادي، والـ"دي جي" رامي بلازن، لتصبح يوم 8 من نوفمبر المقبل، نظرًا لتعرّض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تستمر حتى الجمعة.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور، خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه، منها "وقت الوداع، أجمل حلم، ليه بيفكر، عشت معاك حكايات، تسلم، خدها كلمة"، بالإضافة لأغاني أحدث ألبوماته "أيام".

يُذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذي طرحه عبر يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، ويضم 12 أغنية، وهي: "ماشوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، في بالي، بقالي زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية".
Advertisements

ترشيحاتنا

بسبب الأحوال الجوية .. الحكومة: تعطيل الدراسة غدا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى

ملكة جمال إيران تطلب اللجوء السياسي خوفًا على حياتها

مباراة مجنونة.. السد القطرى يمطر شباك الهلال السعودى بـ 3 أهداف خلال 3 دقائق

إيقاف طبيب بعد خلعه 10 أسنان لمريضة.. والنتيجة مفجعة

شاهد.. الثلوج تتساقط على شوارع القاهرة

إغلاق الطريق الدائري الإقليمي بعد هبوط أرضي بسبب الأمطار

Advertisements

التعليم: قرار تعطيل الدراسة غدًا يخص الطلاب فقط

وزير التعليم: غدا الدراسة معطلة في 3 محافظات فقط بينما ستنتظم في المحافظات الباقية

أول قرار من فايلر بعد تأجيل مباريات الدوري

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور

إذا صحت التصريحات .. الخارجية: ليس من الملائم طرح رئيس وزراء إثيوبيا للخيار العسكري بشأن سد النهضة

بسبب الأحوال الجوية .. الحكومة: تعطيل الدراسة غدا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى

صور.. مياه الأمطار تغرق القاهرة ونفق العروبة وتوقف الحركة المرورية

الأهلي ينتصر.. تأجيل مباريات الدوري بالكامل واتحاد الكرة في مأزق .. تفاصيل

الأرصاد تحذر المصريين .. السيول والأمطار غدا أسوأ من اليوم

أحمد شوبير يوجه رسالة إلى وزير الشباب والرياضة

مذيعة سعودية تثير الجدل بعد المطالبة بتخصيص مكان للعب داخل المساجد

لسوء الأحوال الجوية.. التعليم توافق على منح معلمي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إجازة غدًا مع الطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة

لإطلالة أنيقة.. اختاري الجيب البليسية في الجامعة والعمل والمناسبات

لكل عروسة بتجهز .. 10 أفكار للمطبخ الضيق