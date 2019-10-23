بوق أمير قطر لمهاجمة الدول العربية.. من هو عبد الله العذبة؟

دائمًا ما يلفت المقربون من الزعماء الأنظار سواء كانوا مستشارين بصفة رسمية أو غير رسمية، كما أن فهم الدائرة المحيطة بالحاكم وصاحب القرار تكشف الكثير عن هذا القائد، ويعد أمير قطر تميم بن حمد أبرز المحاطين بأشخاص مشكوك فيهم لتنفيذ أجندته.





في مقال على صحيفة "تايمز أوف اسرائيل" يشير الكاتب إلى واحد من أصحاب القرار المثيرين للجدل في دويلة قطر وهو عبد الله العذبة صديق تميم بن حمد ومستشاره ورئيس تحرير صحيفة العرب القطرية الذي جنده للتدخل في شؤون الدول العربية.





يظهر العذبة دائما بجوار الإخواني ياسر أبو هلالة المدير السابق للجزيرة والذي هدد في وقت سابق بحرق عمان عاصمة الأردن، ويتمتع الاثنان بعلاقة ودية وظهر العذبة أكثر من مرة على قناة الجزيرة عندما كان أبو هلالة يشغل منصب مديرها.





إضافة إلى ذلك، تكشف الصور والمنشورات على حسابات العذبة بمواقع التواصل الاجتماعي دعمه الواضح لجماعة الإخوان الإرهابية وحرصه على التصوير أكثر من مرة رافعا إشارة "رابعة" التي تستخدمها الجماعة، ودعم أنشطة الإخوان وحركة حماس، بالمخالفة لاتفاق الرياض 2013 الذي وقعت عليه قطر والذي ينص على تخلي الدوحة عن دعم الإخوان إعلاميا وماديا.





وفي واحدة من سقطاته ، ادعى صديق أمير قطر أن الحكومة الفرنسية هي من خططت ونفذت هجوم صحيفة تشارلي ايبدو عام 2015، وكتب على حسابه بتويتر "أرجو ألا يعتذر المسلمون عن قتل الصحفيين في فرنسا.. لا تعتذروا.. النصرانية لا تعتذر عن استخدام الدرونز لقتل النساء والأطفال خارج القانون"، مما يكشف فكر مستشار تميم .





كما أن اسم العذبة جاء ضمن مذكرات الاستدعاء في القضية المتهم فيها خالد آل ثاني الأخ غير الشقيق لأمير قطر والمتهم فيها بالتهديد والتحريض على قتل أمريكيين.



