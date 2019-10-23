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توك شو

هشام سليم: والدي رفض مشروعي في الغردقة وقال لي: انت رايح علشان البنات

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
الفنان هشام سليم
الفنان هشام سليم
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الفنان هشام سليم، إنه في عام 1976 كان يطمح في عمل سيارة طعام تقدم همبرجر للزبائن في مدينة الغردقة، ولكن والده صالح سليم رفض وقتها خوفا منه من البنات، قائلا « أبويا رفض وقالي انت رايح علشان المايوهات والبنات هناك».

وأضاف هشام سليم خلال لقائه مع أشرف عبد الباقي في برنامج «قهوة أشرف» المذاع على قناة «الحياة» أنه نفذ مشروعه ولكن افتتاح مطعم كبير بدلا من سيارة الطعام بعدها بـ 20 سنة.

وأشار هشام سليم إلى أن، مشروع عربات الطعام أشتهر كثيرا بين الشباب خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن الشباب يبدأ في البداية برأسمال صغير وبعد ذلك يعمل ويكبر المشروع.

وقدم الإعلامي أشرف عبد الباقي فقرة خاصة من برنامج «قهوة أشرف» المذاع على قناة «الحياة»، حيث استضاف من خلالها الفنان هشام سليم لحمل لقاء مع نماذج مشرفة للشباب المصري لطرح مواضيع ايجابية هامة للمجتمع.

واستضاف أشرف عبد الباقي نماذج شبابية ناجحة استطاعت أن تحقق إنجاز، وكذلك من لديهم مشاريع جديدة، وهي لشباب أصحاب سيارات للطعام تقدم سندوتشات هوت دوج ولحوم.
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