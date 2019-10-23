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المحكمة الدستورية: نوازن بين قوة الدولة وحماية الحقوق والحريات.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:15 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
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هاني حسين
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إننا نحتفل باليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية، أي مرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري المصري .

وأضاف المستشار سعيد مرعي، في حواره في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي"، أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على المحكمة، وتؤثر المحكمة الدستورية في جميع المحاكم العليا في مصر بمبادئها.

وتابع المستشار سعيد مرعي: "الحقوق والحريات لا تعني إطلاقها، ولكن تعني الحفاظ على الدولة مع مراعاة أن الدولة كيان مستقل ويجب الحفاظ عليه"، مضيفا:" اي دستور في العالم منقسم إلى قسمين الأول يتعلق بـ تنظيم مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث والعمل على حماية الدولة ككيان قانوني يظل قائم ومستمر، والقسم الثاني هو حقوق وحريات الأفراد ".

وأكمل المستشار سعيد مرعي: "المحكمة الدستورية المصرية توازن بين قوة الدولة وضرورة قيامها على أسس ثابتة وحماية الحقوق والحريات، وتضع في اعتبارها وتعي أن قوة الدولة والمصلحة العامة للدولة مقدمة على المصالح الفردية والشخصية".
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