غدا.. يحيى هاني يؤدي أغنية فيلم الممر في حفل وزارة الشباب بالإسماعيلية

يستعد المطرب يحيى هاني، للمشاركة في حفل وزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع الشئون المعنوية، المقرر إقامته على مسرح نادي الشاطئ، على مجرى قناة السويس بالإسماعيلية، غدا الخميس.



وعبّر يحيى هاني، عن سعادته بالمشاركة في الحفل بغناء أغنية فيلم الممر مشيرًا إلى أنه كان يتمنى غنائها داخل الفيلم، خاصة وأنها من الحان الموسيقار عمر خيرت، وهي من أقرب أنواع الموسيقى له.



وأوضح يحيى هاني، أنه تم تنفيذ الاغنية موسيقيا بنفس التوزيع والالحان والكلام، لكى تكون ضمن برنامج الحفل.



وأكد يحيى هاني، أنه تلقى التشجيع والدعم من جهة رئيس الهيئة المركزية والثقافية بـ وزارة الشباب الدكتورة نجوي نبيه، المسئولة عن اوركسترا وزارة الشباب والرياضة.



وفي سياق آخر، يستعد يحيى هاني، لطرح أغنية جديدة في نهاية هذا العام.