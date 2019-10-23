مفيد ولا مضر.. اعرف تأثير الأمطار على البشرة والشعر

هل مياه الأمطار مفيدة أو مضرة للشعر خاصة أن الكثيرين يحبون المشى تحت الأمطار .





وفقا لموقع bebeautiful" أن مياه الأمطار المباشرة نقية وغير ملوثة، إلا أنه في طريقها إلى أسفل عندما يتعرض الشعر لمياه الأمطار في حالات معينة، فإن هذا هو الذي يسبب أكبر قدر من الضرر للشعر.. عندما يتلامس المطر الحمضي، الذي يحتوي على مواد كيميائية وأحماض، مع الشعره فأنه يفقد خصلات الشعر من الرطوبة ويترك الشعر مجعد وخشن.





التقرير الذي نشره الموقع يمكن أن تكون أول أمطار هذا الموسم حمضية ، بسبب وجود الملوثات الموجودة في الجو. يمكن أن تتحد الغازات السامة مع الماء لتكوين أحماض ضارة ، والتي عندما تسقط على بشرتنا وشعرنا يمكن أن تلحق الضرر بها بشكل كبير. يمكن أن يصبح الشعر هشًا و يمكن أن يتسبب المحتوى الحمضي العالي أيضًا في حدوث بقع وحروق حمضية على فروة الرأس والجلد.





وللعناية بالشعر فى الطقس الممطر يجب بمجرد العودة إلى المنزل غسل الشعر جيدا وتجفيفه لأن الرطوبة العالقة تضعف الجذور وتسمح للبكتيريا بالتكاثر في البيئة الرطبة. في هذه الحالة ، نظرًا لعدم تجفيف الشعر بالتساوي ، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الشعر ..



