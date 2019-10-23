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منوعات

وداعاً للصلع نهائياً.. لأول مرة اكتشاف جديد بديل لزراعة الشعر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:42 ص
صدى البلد
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مريم صليب
باتت عمليات زراعة الشعر في حياتنا موضة قديمة، لا تناسب الجميع و أحيانا لا تكون مُرضية وتكون أشبه بالمجازفة التي لا جدوى لها إلا أن بريطانيا أعلنت عن إكتشاف جديد سيحدث ثورة في عمليات زراعة الشعر . 

كشفت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية عن إكتشاف جديد بديل لعمليات زراعة الشعر و هو بنك لتجميد الشعر لحين الحاجة له أو إستخدامه لإنبات شعر جديد بدلا من المتساقط . 

ضجة كبيرة في مدينة مانشستر البريطانية ، صباح أمس بعد أن شهدت افتتاح بنك "هيركلون" لتجميد الشعر ، الذي يحتفظ بالشعر لحين الحاجة له ، يستنسخ المختبر خلايا الشعر المجمدة عند الحاجة قبل زرعها في فروة رأس مالكها المصاب بالصلع لإعادة شعره إلى شبابه.

جدير بالذكر أن بريطانيا فقط بها حوالي 6 ملايين شخص يعاني من الصلع فهي نسبة كبيرة للغاية ، حيثُ تقتصر العلاجات حاليًا على الأدوية، التي يمكن أن تكون لها آثار جانبية، وعملية زراعة الشعر، التي تؤدي لنتائج متباينة.
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