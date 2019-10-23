إنشاء قاعدة بيانات لتوحيد جهود دعم الأسر الأكثر احتياجاً في أسوان

أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته بتوحيد الجهود الحكومية والمجتمع المدنى من خلال إنشاء قاعدة بيانات تضم شبكة معلومات موحدة لآلية صرف المساعدات والإعانات المالية والعينية لغير القادرين لضمان وصول هذه المساعدات للمستحقين ومواجهة محاولات التلاعب بالحصول عليها بأكثر من جهة .





ويأتى ذلك فى إطار السعى الجاد من المحافظة لتحويل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( حياه كريمة ) لواقع ملموس للبسطاء والأسر الأكثر إحتياجًا بتخفيف المعاناة عن كاهلهم وتحسين الظروف المعيشية لهم .





وخلال اجتماع المحافظ باللواء مصطفى حافظ ممثل مؤسسة خالد عبد الله للرعاية الإجتماعية بالقاهرة، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بجانب مديري التضامن الإجتماعى وخدمة المواطنين والمالية .





وجرى الإتفاق على إدراج 150 أسرة من الأكثر إحتياجًا بالمناطق الشعبية بمركز ومدينة أسوان كمرحلة أولى ضمن منظومة المساعدات المالية التى تصرف من المؤسسة بعد إنهاء الدراسة والفحص الميدانى لهذه الحالات بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى لتتوالى بعد ذلك مراحل أخرى تشمل مختلف مدن ومراكز المحافظة، وهو الذى يتوازى مع قيام المؤسسة بصرف مساعدات أيضًا لـ 680 أسرة من أهالى المحافظة وذلك بالتعاون مع مؤسستى مصر الخير والأورمان .





وأكد محافظ أسوان أن اختيار هذه الحالات سيكون طبقًا لضوابط محددة منها عدم حصول هذه الأسر على معاش تكافل وكرامة وأيضًا ليس لها أى مصدر دخل أخر ، بجانب الحالات الإنسانية التى تعرض على المحافظ فى لقاءات المواطنين الأسبوعية .





ولفت محافظ أسوان إلى أنه تم الإتفاق أيضًا على التوسع فى صرف منحة زواج لا ترد بقيمة 3 آلاف جنية كمساعدة للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواح ، علاوة على الإجراءات الجارية لتبنى المؤسسة لإقامة المائدة المستديمة لضيوف الرحمن طوال العام والتى ستقدم وجبات غذائية على أعلى مستوى لغير القادرين .



