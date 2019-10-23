بعد أيام من طرحها.. حبيبي يا ليل لـ أبو تحقق 11 مليون مشاهدة على يوتيوب

طرح الفنان أبو، أغنيته الجديد حبيبي يا ليل، ، منذ عدة أيام، عبر القناة الرسمية الخاصة به على يوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا، حيث تخطت مشاهداتها حاجز الـ 11 مليون، كما احتلت التريند رقم 5 ضمن الأكثر مشاهدة.





وتقول كلمات أغنية حبيبي يا ليل :"دي حكايتي معاه من يوم ما هواه خبط على بابي لا عرفت انساه ولا انسى هوا ديما على بالي.. سهران مشغول و الشوق بيطول والنوم ولا جالي.. وماليش غيرك اه يا ليل يسمعني ويحن على حالي".



