بعد أيام من طرحها.. حبيبي يا ليل لـ أبو تحقق 11 مليون مشاهدة على يوتيوب

طرح الفنان أبو، أغنيته الجديد حبيبي يا ليل، ، منذ عدة أيام، عبر القناة الرسمية الخاصة به على يوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا، حيث تخطت مشاهداتها حاجز الـ 11 مليون، كما احتلت التريند رقم 5 ضمن الأكثر مشاهدة.
وتقول كلمات أغنية حبيبي يا ليل :"دي حكايتي معاه من يوم ما هواه خبط على بابي لا عرفت انساه ولا انسى هوا ديما على بالي.. سهران مشغول و الشوق بيطول والنوم ولا جالي.. وماليش غيرك اه يا ليل يسمعني ويحن على حالي".
"حبيبي يا ليل" كلمات والحان وغناء ابو، وتوزيع الموزع الموسيقي روبرت كمال، وشاركت الفنانة تارا عماد كموديل بالأغنية.