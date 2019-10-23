مجدي عبد العاطي: نواجه صعوبة في خوض المران على ملعبنا

يواجه مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان عدة عقبات بسبب ملعب الفريق.





وصرح عبد العاطي لـ "صدى البلد": "ملعب أسوان حالته سيئة جدا، من المفترض أن أعمال الصيانة به كانت ستبدأ منذ أبريل الماضي".





وأوضح "نواجه صعوبة أيضا في خوض المران على ملعبنا، لقد تدربنا عليه لأول مرة قبل مباراتنا ضد إنبي".





وأشار "لولا تدخل وزير الرياضة لما لعب أسوان على ملعبه هذا الموسم بسبب الشروع في بدء أعمال الصيانة بوقت متأخر".





وعن الفوز على إنبي 1-0، قال مدرب أسوان "فوز مهم، يرفع معنويات اللاعبين وكذلك معنوياتي، لقد ساءت حالتي النفسية بعد الخسارة من الأهلي بخمسة أهداف".





وأشار إلى أن "بالطبع الهزيمة من الأهلي واردة لأنه فريق كبير ونظرا لفارق الإمكانيات، ولكن لم أتوقع أن تكون النتيجة ثقيلة، وأعلم أن لاعبي أسوان لديهم الأفضل، والفوز الأول على إنبي سيكون دفعة كبيرة لهم".





وأكد المدير الفني لأسوان "فترة توقف الدوري ستكون مفيدة لنا لتصحيح الأخطاء وتعزيز الإيجابيات قبل استئناف المسابقة بمواجهة طلائع الجيش بعد تأجيل مباراتنا ضد بيراميدز لارتباطه بمباراة في الكونفدرالية".





كما صرح أحمد سليمان رئيس نادي أسوان "الفوز على إنبي مهم للغاية، وكان الفريق يحتاجه بعد تراجع النتائج في الجولة الأولى".



