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رياضة

محمد بركات يكشف عن موقف انضمام رمضان صبحي ومصطفى محمد لـ معسكر نوفمبر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:04 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف محمد بركات،مدير منتخب مصر، عن موقف لاعبي المنتخب الأولمبي والذي منهم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي ومصطفى محمد نجم نادي الزمالك، من الانضمام إلى معسكر شهر نوفمبر المقبل.

وأكد محمد بركات على صعوبة انضمام لاعبين من المنتخب الأوليمبي للمنتخب الأول خلال معسكر الأخير في نوفمبر.

قال محمد بركات في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن المنتخب الأوليمبي لديه مهمة وطنية بالمشاركة في بطولة أفريقيا، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب الأول يتمنى التوفيق للمنتخب الأوليمبي وأن ينجح في الصعود للأوليمبياد.

وواصل محمد بركات أن انضمام لاعبين للمنتخب الأول لن يكون بالأمر السهل خاصة أن المنتخب الأوليمبي لن يضمن الصعود للأوليمبياد إلا إذا تجاوز الدور قبل النهائي الذي ستقام مباراته يوم 18 نوفمبر الجاري، وبالتالي من الصعب أن يفرط المنتخب الأوليمبي في أيً من لاعبيه قبل مباراة نصف النهائي حال صعوده.
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