محمد بركات يكشف عن موقف انضمام رمضان صبحي ومصطفى محمد لـ معسكر نوفمبر

كشف محمد بركات،مدير منتخب مصر، عن موقف لاعبي المنتخب الأولمبي والذي منهم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي ومصطفى محمد نجم نادي الزمالك، من الانضمام إلى معسكر شهر نوفمبر المقبل.





وأكد محمد بركات على صعوبة انضمام لاعبين من المنتخب الأوليمبي للمنتخب الأول خلال معسكر الأخير في نوفمبر.





قال محمد بركات في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن المنتخب الأوليمبي لديه مهمة وطنية بالمشاركة في بطولة أفريقيا، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب الأول يتمنى التوفيق للمنتخب الأوليمبي وأن ينجح في الصعود للأوليمبياد.



