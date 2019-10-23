Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد ناجي يكشف عن كواليس أزمة عمرو وردة واستبعاده من المنتخب

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:24 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
كشف أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، عن كواليس أزمة المحترف المصري عمرو وردة، خلال معسكر الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكان عدد من الفيديوهات المسيئة لعمرو وردة، نشرت خلال معسكر منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، وهو ما جعل اتحاد الكرة يتخذ قراره باستبعاده من المعسكر، على أن يعود المسئولون في قرارهم بعد مساندة اللاعبين له.

وقال أحمد ناجي في تصريحات تليفزيونية :" "عمرو وردة شاب صغير ولا اعرف سبب نشر الفيديو في هذا التوقيت لأنه قديم جدًا".

وتابع أحمد ناجي حديثه: "كان هناك من يتعمد إثارة البلبلة داخل المعسكر، ولذلك تعاطف معه جميع اللاعبين بلا استثناء".
Advertisements

ترشيحاتنا

اليوم.. طرح فيلم لما بنتولد في السينمات

يحول جسمك لماكينة حرق.. نظام تخسيس سريع ومجرب

قضية جديدة تهدد العلاقات بين واشنطن وأنقرة

تعليق مثير من هاني حتحوت على حل أزمة مباراة الأهلي والجونة.. فيديو

وزير التعليم: غدا الدراسة معطلة في 3 محافظات فقط بينما ستنتظم في المحافظات الباقية

لإطلالة أنيقة.. اختاري الجيب البليسية في الجامعة والعمل والمناسبات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة

لإطلالة أنيقة.. اختاري الجيب البليسية في الجامعة والعمل والمناسبات

لكل عروسة بتجهز .. 10 أفكار للمطبخ الضيق