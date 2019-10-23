أحمد ناجي يكشف عن كواليس أزمة عمرو وردة واستبعاده من المنتخب

كشف أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، عن كواليس أزمة المحترف المصري عمرو وردة، خلال معسكر الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية 2019.





وكان عدد من الفيديوهات المسيئة لعمرو وردة، نشرت خلال معسكر منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، وهو ما جعل اتحاد الكرة يتخذ قراره باستبعاده من المعسكر، على أن يعود المسئولون في قرارهم بعد مساندة اللاعبين له.





وقال أحمد ناجي في تصريحات تليفزيونية :" "عمرو وردة شاب صغير ولا اعرف سبب نشر الفيديو في هذا التوقيت لأنه قديم جدًا".



