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رياضة

أحمد ناجي يكشف تفاصيل شكوى محمد صلاح في معسكر منتخب مصر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:45 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر السابق، تفاصيل أزمة محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الأخيرة مع معسكر منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال أحمد ناجي في تصريحات تليفزيونية إنه لا يهتم بمثل تلك الأمور التنظيمية، مداعبًا "بنام بدري".

وأضاف: "محمد صلاح لاعب كبير وله جماهير ومحبين في كل مكان، أثناء كأس العالم على سبيل المثال كان يتواجد بالفندق مشجعين من جنسيات مختلفة"، مستطردًا: "لكن كان هناك طريق مخصص لالتقاط الصور مع اللاعبين دون أي مشاكل وبشكل منظم".

وأكمل:" أعتقد يجب أن نكون أكثر احترافية في المستقبل ويتم عمل بعض الأمور لكي يتم تنظيم علاقة اللاعبين بالجماهير من خلال التوقيعات التذكارية والصور بشكل منظم دون أن يتضرر أحد".

واضاف:" المعسكر كان مميز للغاية وكان هناك نظام وضعه إيهاب لهيطة، وبعض أعضاء اتحاد الكرة اشتكوا من صعوبة التواجد بالفندق، كل الأمور كانت جيدة لكن فجأة ظهرت أزمة وردة".

وكان محمد صلاح قد خرج بتصريحات لـ"سي إن إن" في وقت سابق بشأن بعض الأمور التي عانى منها أثناء معسكر منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وصعوبة حركته بسبب تواجد بعض المشجعين لالتقاط الصور معه.
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