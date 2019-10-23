مدرب يوفنتوس يكشف عن سبب مخاطرته بمشاركة هيجواين أمام لوموكوتيف في دوري الأبطال

كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، عن سبب المخاطرة والدفع بـ جونزالو هيجواين بجانب الثنائي باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو، خلال مواجهة لوموكوتيف موسكو الروسي، في دوري أبطال أوروبا.





وتمكن يوفنتوس من قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز بهدفين، بعدما أحرز ديبالا هدفين في الدقيقتين 77 و79، ليقود اليوفي لتصدر المجموعة الرابعة في دوري الأبطال بالتساوي مع أتلتيكو مدريد (7 نقاط).





وقال ماوريسيو ساري، في تصريحاته عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "كان لدينا بعض المشاكل في الخط الخلفي ولسوء الحظ تلقينا هدفًا من هجمة مرتدة ثم دافع لوكوموتيف بكثافة".





وأضاف المدير الفني ليوفنتوس، "أعتقد أننا قمنا بعمل جيد للغاية ولم نفقد عقولنا ورؤوسنا، حيث حافظنا على صبرنا وواصلنا نقل الكرة، شعرنا أنه بإمكاننا قلب النتيجة في أي لحظة لكن القلق الحقيقي كان الخوف من أن نصاب بالذعر فقد سددنا 28 تسديدة".





وتابع المدير الفني ليوفنتوس، "لقد أخبرت اللاعبين أننا حطمنا رقمًا قياسيًا بنسبة الاستحواذ في دوري الأبطال، الخطر كان يتمثل في مواصلتنا الوصول لمرمى المنافس ولا نسجل ما قد يجعلنا مترددين، لكننا حافظنا على تركيزنا والبقاء في اللعبة".





وعن الدفع بهيجواين والإبقاء على ديبالا في الشوط الثاني، أوضح المدير الفني ليوفنتوس: "شعرت أن الفريق الروسي أصبح متعبًا وغير قادر على تنفيذ الهجمة المرتدة لذلك خاطرت ودفعت بهيجواين بالإضافة إلى وضع رابيو مع بنتانكور في المنتصف، ونجحت في النهاية".





وأردف المدير الفني ليوفنتوس، "لسوء الحظ، نظامنا الحالي يجبرنا على محاولة الاختراق أكثر من العمق، في الشوط الثاني حاولنا الهجوم من جهة اليمين لأن ديبالا يميل لتلك الجهة عندما يلعب خلف المهاجمين مما جعلنا نركز على جانب واحد فقط، ونحن نعمل على عدم تكرار ذلك".





وواصل المدير الفني ليوفنتوس،"لا أعتقد أن طريقتنا كانت خاطئة على الإطلاق، لقد كنا بطيئين بعض الشيء وبقينا كذلك طوال الشوط الأول حيث لم نكن حادين من الناحية البدنية، نحن نلعب كل 3 أيام ويمكن أن يحدث تراخي لهذا السبب".



