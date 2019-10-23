من تركيا.. عودة أول النواب الهاربين في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي

أعلن الدكتور فهد الخنة النائب الأسبق في البرلمان الكويتي، العودة إلى الكويت، من خلال تغريدة على تويتر، وذلك بعد أكثر من عام على صدور حكم بحبسه في قضية "اقتحام مجلس الأمة".



وبحسب صحيفة "السياسة" الكويتية، فإن فهد الخنة، سلم نفسه إلى وزارة الداخلية الكويتية، ليكون أول العائدين من تركيا لتنفيذ العقوبة.



وقال مصدر أمني، للصحيفة، إن ادارة التنفيذ في المؤسسات الاصلاحية ألقت القبض على فهد الخنة لحظة وصوله إلى المطار، وأحالته على الفور إلى السجن المركزي لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.



من جهته، قال فهد الخنة فور وصوله إلى المطار في تغريدة على حسابه في تويتر "الحمد والشكر لله وصلنا الكويت العزيزة بالسلامة، حفظ الله الكويت وشعبها الأصيل من كل سوء بفضله ثم برعاية سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".



وسبق أن أدانت محكمة التمييز 16 شخصًا، نصفهم من النواب السابقين، ومن بينهم الدكتور فهد الخنة، بتهم في قضية اقتحام المجلس عام 2011.



وقبلها، أعلن فهد الخنة عن عودته للبلاد على متن الخطوط الجوية الكويتية قادما من اسطنبول التي هرب إليها عقب إدانته في القضية رفقة نواب آخرين.