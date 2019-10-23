تعليق قوي من مرتضى منصور على تأجيل مباراة القمة والدوري الممتاز

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، على قرار اتحاد الكرة المصري، بتأجيل مباريات الدوري الممتاز الي ما بعد كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، وأزمة مواجهة النادي الأهلي والجونة.





وقال مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك اليوم، إن ناديه ليس طرفا في القصة من الأساس، ولكن تأجيل الدوري قرار أمني بحت، ولا بد من احترامه.





وأضاف مرتضى منصور: "كيف أنصح الأهلي باحترام القرارات الأمنية وأنا أخرج للاعتراض عليها، لذلك الملف تم إغلاقه ونحترم أي قرار أمني".





وأوضح مرتضى منصور: "قلت إن القمة لن تقام يوم 28 أكتوبر وهذا ما حدث وحديثي كان واضحا".



