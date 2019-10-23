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مرأة

رقم 1 مفاجأة.. 3 فوائد للمشي في المطر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:11 ص
المطر
المطر
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لمياء الياسين
معظم الناس يبدأون بالبحث عن غطاء عندما يبدأ المطر، لكن وفى المقابل توجد فوائد عديدة غير متوقعة للمشي في أثناء سقوط الأمطار، إليك أبرزها وفقا لما قدمه موقع "footfiles".

- حرق السعرات

المشي في الطقس الممطر يحرق المزيد من السعرات الحرارية، ونشر باحثون يابانيون مقالًا في المجلة الدولية للطب الرياضي أثبتت أنه عندما يمارس الشخص نشاطًا بدنيًا في الطقس البارد والممطر ، فإنه يحرق السعرات الحرارية والدهون أكثر من فعله نفس النشاط في الطقس المعتدل

-الرطوبة جيدة لبشرتك وصحتك:

المستويات العالية من الرطوبة في الهواء تساعد في الحفاظ على بشرتك نضرة وشابة. 

ويعتقد بعض الباحثين أنه عندما تكون مستويات الرطوبة 43٪ وأعلى ، فإن ما يقرب من 3/4 من جزيئات الفيروسات المحمولة بالهواء تبقى عاجزة. 
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-رؤية الأشياء من منظور مختلف:

رائحة المطر لها تأثير مهدىء يخلصك من الإكتئاب والتوتر كذلك يساعدك المشي في المطر على رؤية الأشياء من منظور مختلف فكل شيء تقريبًا يبدو مختلفًا في الأيام الممطرة. ربما يساعد ذلك بعض الناس على رؤية مشاكل حياتهم وتحدياتهم والجوانب اليومية الأخرى بطريقة مختلفة والتقليل من التوتر 


تشعر بالتمرد: 

في بعض الأحيان تريد فقط كسر القواعد ، والمشي في المطر هو وسيلة آمنة وصحية للقيام بذلك. فقط تأكد من ارتداء معدات مناسبة لتنظيم درجة الحرارة وجافة تمامًا بمجرد عودتك إلى المنزل حتى لا تخاطر بالإصابة بالمرض. 

وفيما يلي بعض النصائح السريعة لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من مساراتك أثناء المطر:

أمسك مظلة أو ارتدي ملابس ذات غطاء لمنع رأسك من التبلل.

ارتداء أحذية مضادة للماء 

اختر معطفا مناسبا إذا كنت ترغب في التنزه في المطر مع تجنب التبلل.

تأكد من أن تجف تمامًا بعد مغامرتك في المطر.
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