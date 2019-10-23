نداء شرارة تغني لو كان يرضيك.. فيديو

قامت الفنانة نداء شرارة بغناء أغنية "لو كان يرضيك" للفنان عمرو دياب، ونشرت فيديو لها وهي تفعل ذلك، من خلال حسابها على إنستجرام.



وعلقت نداء شرارة على الفيديو: "سامحونا ع الاصوات اللي بالفيديو .. بس قلت انزلو لاني بحب الاغنية كتير .. مستحيل اشوف جيتار وما اغني .. الرائع باسم .. واحلى شي بالفيديو امونه الغاليه .. حبيبتي اللي ما في احلى من قلبها..بحبها كتيييير ومن اول يوم حسّيت اني بعرفها من سنين القلوب تتلاقى .. مع أشباهها وهيه طيبه".



وتستعد نداء شرارة لإحياء حفل غنائي كبير في مصر على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية وذلك يوم 1 نوفمبر ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 28.