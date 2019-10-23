صدمة للعائلة الحاكمة في بريطانيا.. هاري وميجان ماركل يتنازلان عن الحياة الملكية

تدور الكثير من التكهنات حول الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، وكانت آخرها هو خروجهما من العباءة الملكية، واستقلالهما بعيدًا عن حدود القصر الملكي بأكمله، ليعودا مواطنين عاديين دون أوسمة ملكية.





ظهرت تلك التكهنات بعد تصريح الأمير هاري وميجان ماركل بأنهما يناضلان في ظل رقابة ملكية صارمة، الأمر الذي خلق تكهنات بأنهما قد يغادران بريطانيا إلى الأبد.، وعلق أحد المقربين من القصر"لا يوجد شيء يمنعهما" من الاستقالة من الحياة الملكية تمامًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس"البريطانية.





كان ذلك في أثناء حديث "ماركل" و"هاري" في فيلم وثائقي سجله الثنائي في أثناء رحلتهما الأفريقية التي استمرت 10 أيام، وقالا إنهما يكافحان تحت أدوارهما الملكية.





وكشفت ميجان ماركل غت أنها كانت مخطئة وساذجة عندما فكرت أن تكون عضوة بالعائلة المالكة وأن اللقب المالكي سيمنحها الكثير من الاهتمام، فيما اعترف "هاري" أنه يخشى فقدان زوجته بعد الوفاة المأساوية لوالدته الأميرة ديانا.



