Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

صدمة للعائلة الحاكمة في بريطانيا.. هاري وميجان ماركل يتنازلان عن الحياة الملكية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:40 ص
الأمير هاري وزجته
الأمير هاري وزجته ميجان ماركل
Advertisements
نهى حمدي
تدور الكثير من التكهنات حول الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، وكانت آخرها هو خروجهما من العباءة الملكية، واستقلالهما بعيدًا عن حدود القصر الملكي بأكمله، ليعودا مواطنين عاديين دون أوسمة ملكية.

ظهرت تلك التكهنات بعد تصريح الأمير هاري وميجان ماركل بأنهما يناضلان في ظل رقابة ملكية صارمة، الأمر الذي خلق تكهنات بأنهما قد يغادران بريطانيا إلى الأبد.، وعلق أحد المقربين من القصر"لا يوجد شيء يمنعهما" من الاستقالة من الحياة الملكية تمامًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس"البريطانية.

كان ذلك في أثناء حديث "ماركل" و"هاري" في فيلم وثائقي سجله الثنائي في أثناء رحلتهما الأفريقية التي استمرت 10 أيام، وقالا إنهما يكافحان تحت أدوارهما الملكية.

وكشفت ميجان ماركل غت أنها كانت مخطئة وساذجة عندما فكرت أن تكون عضوة بالعائلة المالكة وأن اللقب المالكي سيمنحها الكثير من الاهتمام، فيما اعترف "هاري" أنه يخشى فقدان زوجته بعد الوفاة المأساوية لوالدته الأميرة ديانا.

وأضافت "ميجان ماركل" خلال لقائها، أنها عندما رأت زوجها "هاري" لأول مرة، وقعت في غرامه وكانت سعيدة للغاية، وهنأها أصدقاؤها بهذا الزواج لأنها كانت سعيدة، ولكن أصدقائها البريطانيين نصحوها بأن: "الحياة المالكية ستدمر حياتك".
Advertisements

ترشيحاتنا

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 22-10-2019.. موعد مباراة القمة.. حل أزمة الهارب كوليبالى

أحمد ناجي يكشف تفاصيل شكوى محمد صلاح في معسكر منتخب مصر

هاشتاج مسلسل شبر ميه يتصدر تريندات تويتر

بسبب المطر.. مصرع طالبة ثانوي سقطت من أعلى منزلها في الدقهلية

هنا الزاهد في أحدث ظهور لها منذ وفاة طلعت زكريا.. شاهد

مش عارفين لا نرجع جمهور ولا نحدد ملاعب.. تعليق ناري من عصام الحضري على تأجيل الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميرة سعيد وأحلام ومي عمر بنفس الإطلالة .. مين أحلى

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة

لإطلالة أنيقة.. اختاري الجيب البليسية في الجامعة والعمل والمناسبات