خبراء الإعلام يرحبون بعودة الحملات التوعوية على الفضائيات.. محمد المرسي: يجب تعميمها في كل المجالات.. وليلى عبد المجيد تضع شروط نجاحها

ليلى عبد المجيد: لا بد أن تكون مدروسة ومخططة بأسلوب علمي سليم

صفوت العالم: الاستمرارية في الحملات هي العامل الأهم لنجاحها

محمد المرسي يطالب بتعميمها في جميع المجالات

استعانت حملة 100 مليون صحة، ووزارة الصحة، مؤخرًا بعدد من الفنانين، للترويج لحملات توعوية صحية منها السلوك الصحيح فى الاهتمام بصحة الطفل بمشاركة الفنان أحمد أمين، كما شارك الفنان أكرم حسنى فى حملة أخرى لتنظيم الأسرة.وعبر عدد من خبراء الإعلام عن سعادتهم بعودة مثل هذه الحملات مرة أخرى، مطالبين باستمرارها والاهتمام بها من قبل الدولة، لدورها الهام فى التوعية ضد السلوكيات الخاطئة التى انتشرت مؤخرًا فى المجتمع المصرى.وأكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الحملات الإعلانية التوعوية أمر فى غاية الأهمية، وعلينا الاهتمام بها وتعميمها فى جميع القطاعات التى ترتقى بسلوك المجتمع وليس فقط فى مجال الصحة، موضحًا أن هذه الحملات سيكون لها رسالة إيجابية كبيرة فى تنمية السلوكيات الصحيحة لدى المواطنين.وقال الدكتور محمد المرسى، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن تلك الحملات الإعلانية على الدولة توليها والاهتمام بها ماديًا، لأنها ستساعد بشكل كبير فى نشر القيم بين فئات المجتمع وتوعية فئات المجتمع بجميع المخاطر السلوكية الخاطئة فى جميع المجالات، موضحًا أن نشر القيم والتوعية بالمخاطر كانت مهمة الأعمال الدرامية والفنية بشكل عام فى الوقت السابق، ولكن مع تحول شكل الدراما فى مصر للهدف الربحى فقط، علينا تعويض هذه الرسائل من خلال تلك الحملات بتبنى من الدولة ومساهمة من القطاع الخاص إن أمكن.وأضاف أن الفنان ليس بالضرورة أن يكون مساهما فى تلك الحملات لأن اختيار الفنان الخاطئ فى توصيل الرسالة قد يأتى بنتائج عكسية لدى المواطن، ولكن على كل فنان توصيل الرسائل والقيم من خلال فنه الذى يقدمه للمجتمع، فهذا هو دوره الأساسى ومهمته فى تنمية المجتمع.كما قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام، إن الحملات الإعلانية الاجتماعية هامة جدا شرط أن تكون مدروسة ومخططة بأسلوب علمي سليم.وأضافت ليلى عبد المجيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تلك الحملات لابد أن يبدأ القائمون عليها بتحديد الأهداف وفئات الجمهور المستهدف وخصائص كل فئة، بحيث يتم تحديد الرسائل الإعلامية في ضوء ذلك، واختيار الوسائل الإعلامية المناسبة التي يتعرض لها الجمهور المستهدف فعلا.وأوضحت أنه يجب أيضًا مراعاة المتغيرات الخاصة بذلك مثل مستوى تعليم الجمهور ومستواه الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتطور التكنولوجي، خاصة دور وسائط الاتصال الاجتماعي والاتصال المباشر.ونوهت أستاذة الإعلام بأنه يجب استخدام الحملات عدة وسائل ووسائط ويكون لها خطة زمنية وأساليب للتقييم المرحلي الذي يتيح إمكانية تغيير بعض ما هو مخطط ثم التقييم النهائي للتعرف على مدى نجاح الحملة في تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أنه يجب أيضًا اختيار وسائل الإقناع المناسبة لكل فئة من فئات الجمهور، واختيار الأسلوب والمستوى اللغوي المناسب لهم.من جهته، قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الاستمرارية في الحملات هي العامل الأهم لنجاحها وتأثيرها، حيث كان يتم تفعيلها فقط عند توافر التمويل وإيقافها بعد انتهائه.وأكد ضرورة عدم الاكتفاء بحملات عامة دون استخدام قنوات اتصالية تساعد في الوصول للجمهور المستهدف في أماكن تواجده مثل المحاضرات والمنشورات الدعائية في المراكز الصحية والاتصال الشخصي.