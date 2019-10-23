Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

11 نوفمبر.. جامعة حلوان تنظم بطولة للياقة البدنية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:59 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أعلنت إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، تنظيم مسابقة فى اللياقة البدنية لجميع الكليات.

وأوضح مسؤولو النشاط الرياضى ان بطولة اللياقة البدنية تقام يوم الاثنين الموافق ١١/١١ /٢٠١٩ بالصالة رقم ١ بالحرم الجامعة بعين حلوان الساعة ١٠ صباحا .

وأشارت إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، إلى أنه ينبغى على الطلاب الراغبى بالاشتراك أن يحضروا صورة الكشف الطبى الخاص بالكلية ، الالتزام بالملابس الرياضية ، وأن لكل طالب محاولة واحدة فقط فى كل تمرين بالبطولة ، وتحسب نتائج كل تمرين منفصلة .
Advertisements

ترشيحاتنا

حكم قراءة القرآن أمام المقابر

من غير ولا مليم.. حمل أفضل الألعاب على جهازك بالمجان

شفط مياه الأمطار من شوارع الجيزة لتسيير الحركة المرورية

بوق أمير قطر لمهاجمة الدول العربية.. من هو عبد الله العذبة؟

قضية جديدة تهدد العلاقات بين واشنطن وأنقرة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية عن تعاقد الأهلي مع كهربا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذب مشاهير العالم.. أميلال فندق عالمي بعيد عن التكنولوجيا والكهرباء في سيوة

سميرة سعيد وأحلام ومي عمر بنفس الإطلالة .. مين أحلى

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة