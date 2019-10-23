11 نوفمبر.. جامعة حلوان تنظم بطولة للياقة البدنية

أعلنت إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، تنظيم مسابقة فى اللياقة البدنية لجميع الكليات.



وأوضح مسؤولو النشاط الرياضى ان بطولة اللياقة البدنية تقام يوم الاثنين الموافق ١١/١١ /٢٠١٩ بالصالة رقم ١ بالحرم الجامعة بعين حلوان الساعة ١٠ صباحا .



وأشارت إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، إلى أنه ينبغى على الطلاب الراغبى بالاشتراك أن يحضروا صورة الكشف الطبى الخاص بالكلية ، الالتزام بالملابس الرياضية ، وأن لكل طالب محاولة واحدة فقط فى كل تمرين بالبطولة ، وتحسب نتائج كل تمرين منفصلة .