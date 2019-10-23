ب5 جنيهات .. حضرى بنفسك مشروب سحرى لرفع مناعة طفلك

مع التقلبات الجوية تحتاجين إلى مشروبات ترفع مناعتك ومناعة طفلك إليك مشروب سحرى يمكنك تحضيره بسهوله وغنى فى الوقت نفسه بمضادات الأكسدة يقدمه موقع هيلث لاين .



مشروب البنجر والجزر والزنجبيل والكركم:



يحتوى على ما يكفي من تناولك اليومي من فيتامين C وبعض الفيتامينات مثل A و B-6 و C وحمض الفوليك والزنك.



كل ما تحتاجين لاعداد المشروب :



ثمرة جزر متوسطة

ثمرة من البنجر

ملعقة من الكركم

ملعقة من الجنزبيل



طريقة تحضير المشروب :



يمكنك تحضيره عن طريق سلق كل من البنجر والجزر ثم سحقهما جيدا فى الخلاط الكهربائى مع غلى الجنزبيل والكركم واضافتهم فى الخلاط الكهربائى للجرز والبنجر والسحق مرة أخرى وتناول تلك الشروب أكثر من مرة على مدار اليوم وستدهشين بالنتيجة.