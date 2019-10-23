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مرأة

مشاكل الرباط الصليبي بالنسبة للرياضيين.. وطرق التعامل معها طبياً

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:15 ص
الرباط الصليبي
الرباط الصليبي
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آية التيجي
من الممكن لبعض آلام المزمنة التي تعاني منها في العظام، ان يفشل طبيب العظام في الحد منها مع استخدام العلاجات، وهو ما يضع المريض أمام خيارين إما إجراء العمليات الجراحية للشعور بالتحسن، أو بالخضوع لجلسات العلاج الطبيعي، وبالأخص في الإصابات الرياضية، والتي تحتاج إلى تأهيل.

وقال الدكتور حازم طه إخصائي العلاج الطبيعي، إن الرباط الصليبي مشكلة تواجه عدداً من الشباب خاصة في أثناء لعب كرة القدم بكثرة، والتعرض للإصابات، والذي يتم تشخيصهم بنسبة كبيرة للإصابة بالرباط الصليبي.

وأوضح حازم طه، أنه عادة ما يحتاج الشخص المصاب بالرباط الصليبي من 3-6 أشهر لإتمام البرنامج العلاجي المتكامل للتعافي من الإصابات.

وأكد أخصائي العلاج الطبيعي، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، الى ان المصابين بالرباط الصليبي عادة ما يتم استخدام التمارين العلاجية في البرنامج الخاص بهم بشكل أساسي، وذلك حتى يمتثلوا للشفاه سريعا.

وأضاف الدكتور حازم طه، إلى أنه يحتاج المريض الرباط الصليبي عادة لزيارة دكتور العلاج الطبيعي ، عند الشعور بالالم، فورا، وذلك حتى لا تتفاقم الأمور، وتصبح أكثر تعقيدا.

وأشار أخصائي العلاج الطبيعي، إلى أنه عندما تستمر اكثر من اسبوع وحتى شهر كام قد تحتاج الى تدخل طبي فورا، حيث ان عادة ما تعالج مشاكل الرباط الصليبي بالعلاج اليدوي والتمارين العلاجية وبعض الاجهزة التي تحسن الدورة الدموية والالتهابات، وتختلف مدة العلاج من حالة إلى أخرى.
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