لهذه الأسباب.. تحتاج إلى زيارة طبيب العلاج الطبيعي باستمرار

نشعر أحيانا بآلام العظام، سواء كان بسبب النوم بشكل خاطئ، أو حتى للشعور بالإرهاق، أو للتحميل على الجسد بشكل يفوق طاقته، ولكن في هذه الحالة لا نعلم كيفية التعامل مع آلام العظام.





الدكتور حازم طه أخصائي العلاج الطبيعي، قال إن الإنسان في العادي يحتاج إلى زيادة طبيب العلاج الطبيعي بشكل مستمر، كما هو الحال مع باقى تخصصات الاطباء الاخرين، وفي هذا العديد من الأسباب.





وأشار حازم طه في تصريح لـ "صدى البلد"، إلى أنه يمكن أن يقوم الشخص السليم بزيارة دكتور العلاج الطبيعي على حد سواء على الأقل كل 3 أشهر.



