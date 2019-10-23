Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بومبيو يهنئ رئيس وزراء كندا بالفوز في الانتخابات الاتحادية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا
Advertisements
أ ش أ
هنَّأ وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، بالفوز في الانتخابات الاتحادية الأخيرة في كندا، مشيرًا إلى أن التزام كندا بالديمقراطية يُعتبر مثالًا للدول حول العالم.

وقال بومبيو - في تصريح، الثلاثاء- إن الولايات المتحدة وكندا تشتركان في واحدة من أكثر العلاقات استدامة، مع وجود روابط قوية من خلال التجارة ذات المنفعة المتبادلة، وأمن الحدود، والدفاع وهو ما جعل الدولتين من أقوى الحلفاء والشركاء.

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب كندا على الساحة العالمية لتعزيز القضايا ذات الأهمية العالمية، مثل الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية، والاستجابة للأزمات الإنسانية، معبرًا عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك لجعل أمريكا الشمالية ونصف الكرة الغربي والعالم مكانًا آمنًا وأكثر ازدهارًا.
Advertisements

ترشيحاتنا

بسبب المصاريف.. هشام سليم: كنت بغسل السيارات في الإجازة.. فيديو

محمد بركات: 25 لاعبا في قائمة المنتخب خلال معسكر نوفمبر

إغلاق الطريق الدائري الإقليمي بعد هبوط أرضي بسبب الأمطار

تعليق قوي من مرتضى منصور على تأجيل مباراة القمة والدوري الممتاز

مش عارفين لا نرجع جمهور ولا نحدد ملاعب.. تعليق ناري من عصام الحضري على تأجيل الدوري

هاشتاج مسلسل شبر ميه يتصدر تريندات تويتر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميرة سعيد وأحلام ومي عمر بنفس الإطلالة .. مين أحلى

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة

لإطلالة أنيقة.. اختاري الجيب البليسية في الجامعة والعمل والمناسبات