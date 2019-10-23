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محافظات

شفط مياه الأمطار من شوارع الجيزة لتسيير الحركة المرورية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
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أ ش أ
وجه محافظ الجيزة، أحمد راشد، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتجهيز ونشر سيارات شفط المياه في المناطق التي تشهد تجمع لمياه الأمطار، كما جهزت هيئة النظافة سيارات شفط مياه ونشرها بعدة مناطق.

وأوضحت المحافظة - في بيان- أن رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة شفيق جلال ، تابع أعمال شفط مياه الأمطار على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ومحور صفط اللبن، لتيسير الحركة المرورية.

وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لسقوط الأمطار، ورفع درجة الاستعداد وتجهيز سيارات شفط المياه والتأكد من صلاحيتها.
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