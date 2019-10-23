البرهان يلتقي بوتين في سوتشي لبحث تعزيز العلاقات السودانية الروسية

قال مجلس السيادة الانتقالي بالسودان إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الراسخة والمتميزة بين البلدين.



ووصل البرهان مساء الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في الدورة الأولى للقمة الروسية الأفريقية، التي تبدأ أعمالها اليوم، وتستمر لمدة يومين.



وقال الوزير المفوض نائب السفير السوداني لدي روسيا الاتحادية عمر الفاروق كامل، في تصريح صحفي، إن الفريق البرهان، والوفد المرافق له، سيشاركان في القمة الاقتصادية التي تعقد اليوم الأربعاء بمدينة سوتشي، وفي القمة السياسية التي تستضيفها المدينة غدا الخميس.



وأوضح أن رئيس مجلس السيادة السوداني، سيلتقي خلال مشاركته في القمة، بعدد من القادة والرؤساء الأفارقة، إلى جانب مشاركته، والوفد المرافق له، في لقاءات ثنائية مع المنظمات الإقليمية والشركات الروسية العاملة في مجال البني التحتية.



يذكر أن الوفد المرافق لرئيس مجلس السيادة السوداني، يضم وزراء الدفاع أول ركن جمال الدين عمر، الخارجية أسماء عبد الله، والطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، والأمين العام لرئاسة الجمهورية بالسودان الفريق أول محمد علي إبراهيم.