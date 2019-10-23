اعتقال 4 أشخاص قبل اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتقال 4 أشخاص كانوا بصدد المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه أوروبا.



وذكرت وزارة الداخلية - في بيان - أن دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بمدينة حلق الوادي تمكنت من اعتقال 4 أشخاص، وبالتحري معهم اعترفوا أنهم كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر التجارية الراسية بالميناء التجاري بنية اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه أوروبا.



وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.