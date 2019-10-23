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أخبار العالم

توسك يوصي قادة دول الاتحاد الأوروبي بالموافقة على تأجيل بريكست

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:57 ص
توسك يوصي قادة دول
توسك يوصي قادة دول الاتحاد الأوروبي بالموافقة على تأجيل بريك
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أ ش أ
أوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، قادة دول الاتحاد بالموافقة على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت توصية توسك تزامنًا مع تصويت مجلس النواب البريطاني، الثلاثاء، لصالح اتفاق بريكسيت الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والاتحاد الأوروبي، بحسب شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية.

وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض إقرار الجدول الزمني لمناقشة قانون اتفاق "بريكست"، ليصبح تحقيقه في الموعد المحدد شبه مستحيل.

من جهته، قال بوريس جونسون أمام مجلس العموم إنه سيوقف تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقرر كيفية اتخاذ قرار بشأن التمديد.

وأضاف بوريس جونسون "سأتحدث إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن نواياهم حتى يتم التوصل إلى قرار. وإلى أن يتوصلوا إلى قرار، يجب أن أقول إننا سنوقف هذا التشريع".
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