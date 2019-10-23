حدث ليلاً.. شقيقة زينة تصفع أحمد عز على وجهه.. هاري وميجان ماركل يتنازلان عن الحياة الملكية.. وهذه السيارة الأكثر مبيعاً في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار.





قرر محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتطوراتها خلال الساعات المقبلة.





تدور الكثير من التكهنات حول الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، وكانت آخرها هو خروجهما من العباءة الملكية، واستقلالهما بعيدًا عن حدود القصر الملكي بأكمله، ليعودا مواطنين عاديين دون أوسمة ملكية.





بدأت الخلافات بين كل من الفنان أحمد عز، والفنانة زينة، منذ عدة سنوات، بسبب انتشار خبر زواجهما السري، ومطالبة زينة لـ"عز" بضم حضانة طفلين، أكدت أنه والدهما، بينما رفض هو الاعتراف بهما من الأساس.





أصدر مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" تقريرًا أفاد فيه بتراجع المبيعات بشكل عام في 2019 في ظل ركود المبيعات في العام الجاري 2019 وبعد الحملات التي شنها المستهلكون لوقف غلاء السيارات في مصر من قبل التجار وأشهرها حملة خليها تصدي.



