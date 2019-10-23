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تعليم

محافظ جنوب سيناء يتفقد كلية العلوم الأزهرية في مدينة الطور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يتفقد كلية العلوم الأزهرية بمدينة الطور
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محمد شحتة
زار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، في مقرها المؤقت بمبنى مركز التدريب بالعاصمة طور سيناء، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، واستقبله الدكتور نصرالدين خضري، عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

تفقد المحافظ قاعات المحاضرات، واطمأن على انتظام المحاضرات لجميع الفرق الدراسية أثناء تلقيهم محاضراتهم بفصول الكلية بوجود أعضاء هيئة التدريس طبقا للجدول الدراسي المعلن.

فيما رحب عميد الكلية بزيارة المحافظ، ونقل له تحيات الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، مثمنا مجهوداته في تخصيص فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء، ومتابعته الحثيثة لكل شؤونها.

وخلال الزيارة وعد محافظ جنوب سيناء بتذليل العقبات وتلبية احتياجات الكلية، موجها بنقل البوفيه الذي يتوسط مبنى الإدارة إلى خارج المبنى حفاظا على تقاليد جامعة الأزهر، وكلف رئيس المدينة بمتابعة وسرعة التنفيذ.

أعرب طلاب وطالبات الكلية عن سعادتهم بزيارة المحافظ لما لمسوه من اهتمامه بفرع الجامعة بجنوب سيناء.
محافظ جنوب سيناء يتفقد كلية العلوم الأزهرية في مدينة الطور
محافظ جنوب سيناء يتفقد كلية العلوم الأزهرية في مدينة الطور
محافظ جنوب سيناء يتفقد كلية العلوم الأزهرية في مدينة الطور
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