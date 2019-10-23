سقوط طائرة مسيرة على الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة خلال عملية روتينية على الحدود مع لبنان.



ذكرت ذلك صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على موقعها الالكتروني، دون أن توضح مزيدا من التفاصيل بهذا الشأن.



ولم يحدد الجيش الإسرائيلي بعد ما إذا كانت الطائرة سقطت أم تم إسقاطها.



وكانت أنباء أفادت بسقوط طائرة مسيرة جنوبي لبنان يرجح أن تكون إسرائيلية.