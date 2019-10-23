طريقة عمل كيكة الكريمة السحرية بشكل يناسب أعياد الميلاد

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل كيكة الكريمة السحرية بمذاق لا يقاوم وشكل يناسب الاحتفالات بأعياد الميلاد .



مقادير كيكة الكريمة السحرية :



1 كوب دقيق

نصف كوب زيت

نصف كوب لبن

نصف كوب كاكاو

1 كوب سكر

2 بيض فانيلا

3 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

الكريمة

4 كوب لبن

4 ملعقة كبيرة نشا

3 ملعقة كبيرة بشر برتقال

ربع كوب سكر

2 ملعقة صغيرة فانيليا

للوجه

250 جرام شوكولاتة مبشورة

1 علبة قشطة

لوز محمص

شرائح رفيعة فراولة



طريقة تحضير كيكة الكريمة السحرية :



* لعمل خليط الكيك: يخلط الزيت مع السكر حتى يذوب السكر



* يضاف إليها البيض والفانيليا حتى يتخفق جيدا



* يخلط الدقيق مع الكاكاو والبيكنج باودر



* يضاف الخليط مع اللبن ويستمر العجن حتى الحصول على خليط سائل متجانس



* يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت



* لعمل الكريمة: يخلط اللبن مع النشا وبشر البرتقال والسكر والفانيليا



* يرفع الخليط على النار ويقلب جيدا حتى يثقل على نار هادئة



* يوضع الخليط في كيس حلواني وتصب على خليط الكيك في الصينية



* يدخل فرن ساخن على درجة حرارة 170 مدة 30 دقيقة



* تخرج من الفرن وتترك لتبرد ثم تدخل الثلاجة لتتماسك



* لعمل الجناش يوضع شوكولاتة مبشورة مع قشطة على حمام مائي



* يصب الخليط على الكيكة الباردة وتزين بالفراولة واللوز وبشر البرتقال



* تقدم باردة