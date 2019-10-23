طريقة عمل كيكة الكريمة السحرية بشكل يناسب أعياد الميلاد

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل كيكة الكريمة السحرية بمذاق لا يقاوم وشكل يناسب الاحتفالات بأعياد الميلاد .
مقادير كيكة الكريمة السحرية :
1 كوب دقيق
نصف كوب زيت
نصف كوب لبن
نصف كوب كاكاو
1 كوب سكر
2 بيض فانيلا
3 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
الكريمة
4 كوب لبن
4 ملعقة كبيرة نشا
3 ملعقة كبيرة بشر برتقال
ربع كوب سكر
2 ملعقة صغيرة فانيليا
للوجه
250 جرام شوكولاتة مبشورة
1 علبة قشطة
لوز محمص
شرائح رفيعة فراولة
طريقة تحضير كيكة الكريمة السحرية :
* لعمل خليط الكيك: يخلط الزيت مع السكر حتى يذوب السكر
* يضاف إليها البيض والفانيليا حتى يتخفق جيدا
* يخلط الدقيق مع الكاكاو والبيكنج باودر
* يضاف الخليط مع اللبن ويستمر العجن حتى الحصول على خليط سائل متجانس
* يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت
* لعمل الكريمة: يخلط اللبن مع النشا وبشر البرتقال والسكر والفانيليا
* يرفع الخليط على النار ويقلب جيدا حتى يثقل على نار هادئة
* يوضع الخليط في كيس حلواني وتصب على خليط الكيك في الصينية
* يدخل فرن ساخن على درجة حرارة 170 مدة 30 دقيقة
* تخرج من الفرن وتترك لتبرد ثم تدخل الثلاجة لتتماسك
* لعمل الجناش يوضع شوكولاتة مبشورة مع قشطة على حمام مائي
* يصب الخليط على الكيكة الباردة وتزين بالفراولة واللوز وبشر البرتقال
* تقدم باردة
مقادير كيكة الكريمة السحرية :
1 كوب دقيق
نصف كوب زيت
نصف كوب لبن
نصف كوب كاكاو
1 كوب سكر
2 بيض فانيلا
3 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
الكريمة
4 كوب لبن
4 ملعقة كبيرة نشا
3 ملعقة كبيرة بشر برتقال
ربع كوب سكر
2 ملعقة صغيرة فانيليا
للوجه
250 جرام شوكولاتة مبشورة
1 علبة قشطة
لوز محمص
شرائح رفيعة فراولة
طريقة تحضير كيكة الكريمة السحرية :
* لعمل خليط الكيك: يخلط الزيت مع السكر حتى يذوب السكر
* يضاف إليها البيض والفانيليا حتى يتخفق جيدا
* يخلط الدقيق مع الكاكاو والبيكنج باودر
* يضاف الخليط مع اللبن ويستمر العجن حتى الحصول على خليط سائل متجانس
* يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت
* لعمل الكريمة: يخلط اللبن مع النشا وبشر البرتقال والسكر والفانيليا
* يرفع الخليط على النار ويقلب جيدا حتى يثقل على نار هادئة
* يوضع الخليط في كيس حلواني وتصب على خليط الكيك في الصينية
* يدخل فرن ساخن على درجة حرارة 170 مدة 30 دقيقة
* تخرج من الفرن وتترك لتبرد ثم تدخل الثلاجة لتتماسك
* لعمل الجناش يوضع شوكولاتة مبشورة مع قشطة على حمام مائي
* يصب الخليط على الكيكة الباردة وتزين بالفراولة واللوز وبشر البرتقال
* تقدم باردة