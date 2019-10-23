Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل كيكة الكريمة السحرية بشكل يناسب أعياد الميلاد

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:35 ص
كيكة كريمة
كيكة كريمة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل كيكة الكريمة السحرية بمذاق لا يقاوم وشكل يناسب الاحتفالات بأعياد الميلاد .

مقادير كيكة الكريمة السحرية :

1 كوب دقيق
نصف كوب زيت
نصف كوب لبن
نصف كوب كاكاو
1 كوب سكر
2 بيض فانيلا
3 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
الكريمة
4 كوب لبن
4 ملعقة كبيرة نشا
3 ملعقة كبيرة بشر برتقال
ربع كوب سكر
2 ملعقة صغيرة فانيليا
للوجه
250 جرام شوكولاتة مبشورة
1 علبة قشطة
لوز محمص
شرائح رفيعة فراولة

طريقة تحضير كيكة الكريمة السحرية :

* لعمل خليط الكيك: يخلط الزيت مع السكر حتى يذوب السكر

* يضاف إليها البيض والفانيليا حتى يتخفق جيدا

* يخلط الدقيق مع الكاكاو والبيكنج باودر

* يضاف الخليط مع اللبن ويستمر العجن حتى الحصول على خليط سائل متجانس

* يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت

* لعمل الكريمة: يخلط اللبن مع النشا وبشر البرتقال والسكر والفانيليا

* يرفع الخليط على النار ويقلب جيدا حتى يثقل على نار هادئة

* يوضع الخليط في كيس حلواني وتصب على خليط الكيك في الصينية

* يدخل فرن ساخن على درجة حرارة 170 مدة 30 دقيقة

* تخرج من الفرن وتترك لتبرد ثم تدخل الثلاجة لتتماسك

* لعمل الجناش يوضع شوكولاتة مبشورة مع قشطة على حمام مائي

* يصب الخليط على الكيكة الباردة وتزين بالفراولة واللوز وبشر البرتقال

* تقدم باردة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الكب كيك بالبرتقال .. وصفات متعددة للأطفال والكبار

طريقة عمل الكب كيك الفانيليا.. 6 وصفات متنوعة

طريقة عمل كيكة البهارات

طريقة عمل كيكة الفانيليا والليمون

ترشيحاتنا

الكهرباء تحذر من ملامسة أعمدة الإنارة في الغربية.. ونفوق حيوانات بكفرالزيات

الأرصاد تكشف سبب تساقط الأمطار فى مناطق دون أخرى..فيديو

المشوار من أكتوبر للتجمع هياخد بلبطة قد إيه.. رامي رضوان يسخر من غرق القاهرة

وصلنا لطريق مسدود.. تعليق ناري من الأهلي على أزمة كوليبالي الهارب للنجم الساحلي

خالد الغندور يبرئ مرتضى منصور من هذه التهمة.. تفاصيل

تحول إلى مأتم.. مصرع عروسين في ليلة زفافهما بالغربية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مصرع عروسين ليلة زفافهما.. ميت يزيد في الغربية تتحول إلى سرادق عزاء..صور

بعد ليلة ممطرة .. سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية

بسبب قائمة الانتظار.. شاب يقدم على الانتحار نتيجة آلام الأسنان