مفاجأة.. الأردن يمدد تأجير الغمر والباقورة إلى إسرائيل

قالت القناة 13 العبرية، إن الأردن سيمدد فترة تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل حتى العاشر من شهر نوفمبر المقبل.



وأوضحت القناة أن انتهاء تأجير الأراضي كان من المقرر في السادس والعشرين من الشهر الجاري، حيث تصادف الذكرى الـ٢٥ لمعاهدة السلام بين إسرائيل والأردن.



ونقلت القناة عن مصادر صحفية إسرائيلية، أن الأردن وإسرائيل تجريان مفاوضات من خلال اتصالات هادئة.