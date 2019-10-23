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رياضة

أول تعليق من زيدان بعد فوز ريال مدريد على جالطا سراي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:40 ص
صدى البلد
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نور عادل
أعرب المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، عقب انتصار فريقه الصعب والمهم خارج قواعده على جالطا سراي التركي 1-0، في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا، رضاه عن الصورة التي قدمها الفريق، وعن الشخصية التي قدمها للعودة من جديد في البطولة، بعد بداية مخيبة للآمال.

قال زيدان خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كورتوا أنقذ فرصتين واضحتين للمنافس، ولكننا في المقابل صنعنا فرصًا أكثر، كنت أريد تسجيل مزيد من الأهداف لتخفيف ضغط المنافس المتسلح بجماهيره، النتيجة كانت مقلقة لأن الخصم كان بإمكانه العودة في أي وقت، ولكني أيضًا سعيد بتركيز اللاعبين منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية، الجميع يتدرب بقوة من أجل الفريق".

ودافع زيدان عن النجم البلجيكي إيدن هازارد الذي أهدر أكثر من فرصة كانت كفيلة بقتل المباراة: "لا أعتقد أنه محبط لأن الأهم صناعة الفرص، كانت أمامه فرصة واضحة للتسجيل بسهولة، عندما يكون في حالته سيقتل المباريات، لست قلقًا لأنه يتحسن وسيواصل التأقلم".

وأكد المدرب الفرنسي أنه يعلم جيدًا الظروف التي تحيط بأي مدرب يجلس على مقعد المدير الفني للفريق، في إشارة للشكوك التي كانت تحوم حول مستقبله مع الفريق، في ظل النتائج المهتزة منذ بداية الموسم.

وأوضح: "هذه هي كرة القدم، فزنا بألقاب عديدة، ولكنها أصبحت من الماضي. أعلم أين أنا؟، والمنصب الذي أتولاه، وأعلم أننا نهتم بالحاضر، ونعمل على هذا، ولهذا كان هناك رد فعل قوي من اللاعبين داخل الملعب".
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