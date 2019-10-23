Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد أول يوم لسقوط الأمطار .. انتظام الدراسة خارج القاهرة الكبرى .. والصعيد الأعلى حرارة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:06 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم المحافظات
انتظمت الدراسة وتوافد الطلاب على المدارس خارج إقليم القاهرة الكبرى، وخاصة في محافظات الصعيد التي لم تشهد تساقط الأمطار رغم تعرض عدد من المحافظات لطقس سيئ علي مدار امس الثلاثاء.

بينما سجل قطاع الصعيد ارتفاع في درجات الحرارة وسطوع الشمس وطقس معتدل في الساعات الاولي من صباح اليوم الاربعاء.

و غاب الطلاب عن مدارس محافظات القليوبية والجيزة والقاهرة اليوم بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.

جاء ذلك عقب تقرير من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة ، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى.

فيما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، اليوم الأربعاء، يتخللها طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين.

و تكون الامطار غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 21 27
شبين الكوم 19 26
طنطا 20 26
دمنهور 21 25
الإسكندرية 22 25
بلطيم 22 25
مطروح 19 25
السلوم 17 24
سيوة 15 25
بورسعيد 19 24
دمياط 19 25
الزقازيق 21 26
الإسماعيلية 20 27
السويس 21 26
العريش 17 25
رفح 18 25
رأس سدر 18 26
نخل 12 24
نويبع 21 27
طابا 22 27
كاترين 07 19
الطور 18 30
شرم الشيخ 23 33
الغردقة 20 34
مرسى علم 23 34
الفيوم 20 29
بنى سويف 20 29
المنيا 20 29
أسيوط 20 29
سوهاج 21 31
قنا 21 32
الأقصر 23 32
أسوان 23 34
أبوسمبل 24 33
الوادى الجديد 24 30
شلاتين 24 34
أبو رماد 25 33
حلايب 23 33
رأس حدربة 24 32
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على هذه المناطق غدا

خبراء الأرصاد: طقس اليوم معتدل على شمال البلاد .. والقاهرة تسجل 29

حالة الطقس اليوم.. أمطار على السواحل الشمالية وهذه درجات الحرارة في المحافظات

البس تقيل .. أمطار في بورسعيد والوجه البحري .. غدا

ترشيحاتنا

خالد الغندور يهاجم النادي الأهلي بسبب أزمة الجونة: انتوا فاكرينا مغفلين

تعطيل الدراسة اليوم .. الأمطار تتسبب في إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية في 3 محافظات

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23- 10-2019 .. فيديو

مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية عن تعاقد الأهلي مع كهربا

فى يومه العالمى .. مشروب طبيعي يعالج الروماتيزم ويقوي المفاصل

أخيرًا.. 3 مزايا جديدة طال انتظارها على الواتساب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جلد..إيمي سمير غانم بصحبة أصدقائها على النيل

أمطار رعدية وانقطاع الكهرباء في معظم مراكز الشرقية..صور

جذب مشاهير العالم.. أميلال فندق عالمي بعيد عن التكنولوجيا والكهرباء في سيوة