بعد أول يوم لسقوط الأمطار .. انتظام الدراسة خارج القاهرة الكبرى .. والصعيد الأعلى حرارة

انتظمت الدراسة وتوافد الطلاب على المدارس خارج إقليم القاهرة الكبرى، وخاصة في محافظات الصعيد التي لم تشهد تساقط الأمطار رغم تعرض عدد من المحافظات لطقس سيئ علي مدار امس الثلاثاء.



بينما سجل قطاع الصعيد ارتفاع في درجات الحرارة وسطوع الشمس وطقس معتدل في الساعات الاولي من صباح اليوم الاربعاء.



و غاب الطلاب عن مدارس محافظات القليوبية والجيزة والقاهرة اليوم بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.



جاء ذلك عقب تقرير من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة ، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى.



فيما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، اليوم الأربعاء، يتخللها طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين.



و تكون الامطار غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 21 27

شبين الكوم 19 26

طنطا 20 26

دمنهور 21 25

الإسكندرية 22 25

بلطيم 22 25

مطروح 19 25

السلوم 17 24

سيوة 15 25

بورسعيد 19 24

دمياط 19 25

الزقازيق 21 26

الإسماعيلية 20 27

السويس 21 26

العريش 17 25

رفح 18 25

رأس سدر 18 26

نخل 12 24

نويبع 21 27

طابا 22 27

كاترين 07 19

الطور 18 30

شرم الشيخ 23 33

الغردقة 20 34

مرسى علم 23 34

الفيوم 20 29

بنى سويف 20 29

المنيا 20 29

أسيوط 20 29

سوهاج 21 31

قنا 21 32

الأقصر 23 32

أسوان 23 34

أبوسمبل 24 33

الوادى الجديد 24 30

شلاتين 24 34

أبو رماد 25 33

حلايب 23 33

رأس حدربة 24 32

