شاهد.. رسالة مفاجئة من ترامب لـ نتنياهو

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعيد ميلاده السبعين، ووصفه بأنه أحد أقرب حلفائه، وذلك بعد ساعات من إعلان نتنياهو فشله في تشكيل الحكومة.



وجاء في رسالة ترامب: "لم يكن هناك وقت أكثر إنتاجية من هذا الوقت في الشراكة الإسرائيلية الأمريكية، وأنا أعلم أن هناك المزيد من الانتصارات القادمة. أنت واحد من أقرب حلفائي أتطلع إلى استمرار النجاح الذي سنحققه بالعمل سويا".



وأضاف ترامب في تعليق مكتوب بخط اليد بجانب توقيعه: "أنت عظيم!".



وكان نتنياهو في يوم ميلاده السبعين، وقبل يومين من انتهاء المدة القانونية المعطاة له من قبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لتشكيل حكومة جديدة، قد أعاد كتاب التكليف بتشكيل الحكومة لريفلين، وقال إنه فشل بمهمته.



على أثر ذلك، نقل ريفلين المهمة لرئيس الحزب المعارض "أزرق- أبيض" بيني غانتس الذي قال مقربون منه إنه سيحاول تشكيل حكومة وحدة وطنية مع "الليكود" وحزب "يسرائيل بيتنا" وحزب "العمل".



ويرجح عدد من المراقبين والمحللين، أن إعلان نتنياهو فشله بتشكيل حكومة جديدة للمرة الثانية في غضون شهور، يقرب من خوض جولة انتخابات ثالثة في مطلع العام القادم.