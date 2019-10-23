Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ثغرة أمنية خطيرة تحول Alexa و Google Home إلى أداة تجسس

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:17 ص
ثغرة أمنية خطيرة
ثغرة أمنية خطيرة تحول Alexa و Google Home إلى أداة تجسس
Advertisements
شيماء عبد المنعم
كشف باحثو الأمن في شركة "SRLabs" عن ثغرة أمنية جديدة تؤثر على مكبرات الصوت المنزلية الذكية التابعة لكل من شركة جوجل وأمازون، وتسمح هذه الثغرة للمتسللين بالتنصت على المستخدمين من خلال زرع برنامج خبيث وتحويل مكبرات الصوت إلى أداة للتنصت.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، أظهر الباحثون من خلال تحميل برمجيات ضارة متنكرة كإحدى وظائف أليكسا أو عمل جوجل، وكيف يمكنك جعل مكبرات الصوت تتقوم بتسجيل محادثات مستخدميها بشكل سري، أو حتى طلب الحصول على كلمة مرور حساب جوجل من المستخدمين.

وتعتبر مشكلة عدم الحصانة تذكيرًا جيدًا للمستخدمين لمراقبة برامج الجهات الخارجية التي تستخدمها مع المساعد الصوتى الذكي، وحذف أي برنامج من المحتمل أن تستخدمه مرة أخرى حيثما كان ذلك ممكنا.

ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن هذه الثغرة الأمنية قد استغلت في العالم الحقيقي، وقد كشفت SRLabs عن نتائجها لكل من أمازون وجوجل قبل نشرها.

ويقول خبراء في "Security Research Labs": إن التطبيقات كانت مصممة لاستهداف البيانات الشخصية، مثل التسجيلات الصوتية وكلمات المرور لمستخدمي مساعدي Google Home وAmazon Echo.

وأظهر الفريق في مختبر SRLabs كيف تعمل الاختراقات في سلسلة من مقاطع الفيديو، والتي يوضح أحدها إجراء لجهاز جوجل هوم، والذي يتيح للمستخدم طلب إنشاء رقم عشوائي، بحيث ينفذ الإجراء المهمة نفسها، لكنه يستمر في الاستماع لفترة طويلة بعد تنفيذ الأمر الأولي.

ويوضح مقطع فيديو آخر استغلال مهارة غير ضارة خاصة بأليكسا تتعلق بالأبراج، حيث تمكنت الشركة من تجاهل أمر التوقف عن الاستماع الصادر عن المستخدم ومواصلة الاستماع بشكل سري، بينما يظهر مقطعان آخران كيف يمكن التلاعب بالجهازين لإعطاء رسائل خطأ مزيفة من أجل طلب كلمة مرور الخاصة بالمستخدم.

وكان فريق SRLabs قادرًا في جميع الحالات على استغلال الثغرة الأمنية في كلا المساعديين على تجاوز دفاعات جوجل وأمازون مما سمح لهم بالاستمرار في الاستماع لمدة أطول من المعتاد.

وبالرغم من أنه يجب فحص برامج الجهات الخارجية لأي من مكبرات الصوت واعتمادها بواسطة جوجل وأمازون قبل استخدامها، فإن الشركات لا تتحقق من تحديثات التطبيقات الموجوة، والتى سمحت للباحثين بالتسلل بمساعدة البرامج الخبيثة ضمن برامجهم التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها.

وقالت شركة أمازون في بيان لها، إنها وضعت إجراءات جديدة لمنع وكشف المهارات من القدرة على القيام بهذا النوع من الأشياء في المستقبل.

فيما قالت جوجل إن لديها عمليات مراجعة للكشف عن هذا النوع من السلوك، وإنها أزالت الإجراءات التي أنشأها الباحثون الأمنيون، وإنها تجري مراجعة داخلية لجميع إجراءات الجهات الخارجية، وقد عطلت بعض الإجراءات مؤقتًا أثناء حدوث ذلك.

ووفقا لموقع "ZDNet"، هذه ليست المرة الأولى التي يتم العثور فيها على ثغرة أمنية بالمساعديين الصوتيين أليكسا أو جوجل، حيث تحولت تلك الأجهزة إلى أدوات التصيد والتنصت من قبل المتسللين، ولكن من المقلق أن يستمر اكتشاف نقاط ضعف جديدة، خاصةً أن قواعد الأمن والخصوصية في كلا الجهازين تخضع للتدقيق المتزايد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضيحة جديدة لـ Facebook.. مئات الموظفين يستمعون لرسائل المستخدمين الصوتية

ميزة ذكية جديدة تضيفها جوجل تمنحك فرصة تذكير أصدقائك بالأمور المهمة

جوجل تحمي متجرها من البرامج الخبيثة بهذه الطريقة

بعد فيسبوك وآبل.. فضيحة تجسس جديدة لـ مايكروسوفت.. تفاصيل

الخدمات البنكية أحدث إضافات Google Assistant.. إرسال الأموال ومعرفة الرصيد أبرز مزايا المساعد الذكي.. ويستخدم الذكاء الاصطناعي فى قراءة والرد على رسائل واتس اب

شركات الهواتف الذكية تدمج برامج خبيثة ضمن أجهزتها .. تعرف على التفاصيل

ترشيحاتنا

موعد إجازة المولد النبوي

كيف تكون التوبة من الزنا.. الإفتاء تجيب

شقيقة زينة تصفع أحمد عز على وجهه.. القصة الكاملة

هشام سليم: والدي رفض مشروعي في الغردقة وقال لي: انت رايح علشان البنات

أنا صاحب الكورة | أسباب فوز ريال مدريد على جالطة سراي في دوري الأبطال.. فيديو

مستقبل الإمبراطورية اليابانية يتوقف على صبي غير مؤهل للحكم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار رعدية وانقطاع الكهرباء في معظم مراكز الشرقية..صور

جذب مشاهير العالم.. أميلال فندق عالمي بعيد عن التكنولوجيا والكهرباء في سيوة

بفستان أسود أنيق.. ابنة فيفى عبده تستعرض جمالها عبر إنستجرام